Đạo diễn Trung Lùn thông báo về sức khỏe Phước Sang: Rất yếu, không nói được

Chiều ngày 25/8, tại TPHCM đã diễn ra buổi công chiếu phim “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng”. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi, đang được yêu mến hiện nay như: NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Ngọc Xuân…

Ngoài dàn cast chính, phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Phước Sang ở vai khách mời. Tuy nhiên hôm 15/8, nam nghệ sĩ bất tỉnh tại nhà riêng và được con trai đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Thông tin này khiến nhiều người thương quý nam nghệ sĩ không khỏi lo lắng.

Tại sự kiện công chiếu phim, khi được hỏi về vai diễn của Phước Sang cũng như tình hình sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ.

Đạo diễn Trung Lùn (thứ 2 từ trái qua) và một số diễn viên trong phim.

Trung Lùn và Phước Sang trên hiện trường quay "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng"

“Gần đây, tôi cũng thường ghé thăm anh Phước Sang. Thấy anh yếu, tôi cũng hơi buồn. Trước khi làm phim điện ảnh Làm giàu với ma phần 2, tôi cũng làm phim truyền hình và mời anh Sang. Tôi là người thiên về tình cảm, thích chọn những anh em từng sống chết với mình, từng làm việc với nhau.

4 năm trước lúc anh Sang còn khỏe, còn kiểm soát được thì tôi có mời anh ấy vào vai chính một bộ phim. Lúc đó, trí nhớ anh Sang đã giảm. Khi mời anh Sang làm phim này, tôi có hơi bất ngờ vì trí nhớ của anh Sang rất kém.

Tuy bất ngờ nhưng cảnh của anh Sang quay chung với anh Hoài Linh nên anh em hiểu nhau, cố gắng làm sao để anh Sang được thoải mái và vui nhất. Với anh Sang hay với nghệ sĩ nào cũng thế, được thấy ánh sáng của sân khấu của máy quay là hạnh phúc.

Tôi cũng nói thật luôn, ngay thời điểm này, sức khỏe của anh Sang rất yếu. Cách đây 1 tuần, anh Sang bị bác sĩ lắc đầu nhưng giờ trót, anh ấy cũng vượt qua được. Nhưng khi anh ấy tỉnh dậy, anh ấy nhận ra mọi người xung quanh nhưng không nói được”.