Đạo diễn nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) tiết lộ chuyện tình đau lòng của Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên trong một bức ảnh lưu niệm.

Vào tuần trước, nhà làm phim nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) Vương Tinh đã chia sẻ một video phản ánh về cuộc sống cá nhân của Châu Tinh Trì. Ông nói rằng: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên đã từng yêu nhau rất sâu đậm".

Theo Vương Tinh, La Huệ Quyên khao khát kết hôn khi mối quan hệ của cô và Châu Tinh Trì đang ở đỉnh cao, nhưng Châu Tinh Trì, lúc đó đang nổi tiếng nhanh chóng, đã quá tập trung vào sự nghiệp mà không thể ổn định cuộc sống.

"Vào thời điểm đó, Châu Tinh Trì đang ngày càng thăng tiến. Không ai biết anh ấy sẽ đạt đến trình độ nào, và bản thân anh ấy chỉ muốn mở rộng sự nghiệp" - Vương Tinh nhớ lại - "Anh ấy không hề nghĩ đến hôn nhân, và đó là lý do tại sao họ đã bỏ lỡ cơ hội này".

Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên gặp nhau lần đầu vào những năm 1980 khi còn là đồng nghiệp tại đài truyền hình TVB của Hong Kong (Trung Quốc). La Huệ Quyên đã xuất hiện trong chương trình thiếu nhi 430 Shuttle - nơi Châu Tinh Trì là người dẫn chương trình. Tình bạn của họ dần nảy nở thành một mối quan hệ nghiêm túc trong những năm đầu sự nghiệp.

Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên.

Hồi đó, Châu Tinh Trì vẫn còn là một diễn viên ít tên tuổi, trong khi La Huệ Quyên được xem là một người ngọt ngào, đầy triển vọng và đang trên đà phát triển. Các báo cáo cho biết La Huệ Quyên đã hết lòng ủng hộ Châu Tinh Trì về mặt tài chính và tình cảm, thậm chí còn từ bỏ những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn để ở bên cạnh anh. Tuy nhiên, theo thời gian, con đường của họ đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Sự nghiệp của Châu Tinh Trì thăng tiến chóng mặt, biến anh thành "Vua hài kịch" và là một trong những ngôi sao có doanh thu cao nhất Hong Kong (Trung Quốc), trong khi sự nghiệp của La Huệ Quyên vẫn tương đối im ắng. Cuối cùng họ chia tay vào đầu những năm 1990.

Sau đó, La Huệ Quyên rời khỏi ngành giải trí, kết hôn với một doanh nhân người Singapore vào năm 1999 và ly hôn ba năm sau đó. Cô chuyển đến Thượng Hải, sống một cuộc sống bình lặng cho đến khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy vào năm 2002. Bất chấp bệnh tật, cô vẫn giữ được sự lạc quan, từng nói rằng cô "không hối tiếc". La Huệ Quyên qua đời năm 2012 ở tuổi 48.

Sau khi La Huệ Quyên mất, Châu Tinh Trì hiếm khi nói về mối quan hệ của họ nhưng từng thừa nhận: "Cô ấy là một người phụ nữ tốt, một người rất đáng nhớ". Trong một cuộc phỏng vấn khác, anh chia sẻ: "Tôi chỉ là không may mắn. Nếu có thể làm lại, tôi đã không bận rộn đến vậy". Gần đây nhất là vào năm 2023, trong một buổi hỏi đáp với người hâm mộ trên Instagram, Châu Tinh Trì xác nhận anh vẫn nghĩ về La Huệ Quyên với một câu trả lời ngắn gọn: "Có" khi người ta đặt câu hỏi về La Huệ Quyên.

Vương Tinh là đạo diễn nổi tiếng. Ông và Châu Tinh Trì đã có nhiều lần hợp tác và những lần hợp tác của họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Châu Tinh Trì trở thành một cái tên quen thuộc với công chúng.