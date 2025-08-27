Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng tiết lộ hậu trường làm MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình của ca sĩ Tùng Dương – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa ra mắt gây ấn tượng mạnh mẽ bởi không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn mang tầm vóc một tác phẩm nghệ thuật đậm dấu ấn lịch sử. Thành công ấy, bên cạnh giọng hát hào sảng của Tùng Dương và giai điệu ý nghĩa từ Nguyễn Văn Chung còn có công sức rất lớn từ ekip sản xuất, đặc biệt là đạo diễn Nguyễn Việt Dũng – người "thổi hồn" cho toàn bộ câu chuyện.

Ekip thực hiện MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương.

Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng và ký ức chiến tranh từ bà, từ mẹ

Sau lần hợp tác thành công với MV Việt Nam muôn màu, Nguyễn Việt Dũng tiếp tục được Tùng Dương tin tưởng giao trọng trách đạo diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Anh đồng thời viết kịch bản, xây dựng mạch chuyện xuyên suốt, với mục tiêu tái hiện bối cảnh chiến tranh một cách chân thực.

Đồng quan điểm với Tùng Dương rằng MV phải khiến khán giả sống lại không khí kháng chiến, Nguyễn Việt Dũng cùng ekip đã huy động 50 diễn viên, hàng loạt phục trang, đạo cụ và dựng set quay trong khoảng thời gian gấp gáp chỉ 7 ngày chuẩn bị.

Anh cho biết: "Quá trình dựng set lịch sử mất đến 5 ngày để triển khai. Về thực tế thời gian đó cũng không quá o ép nhưng thời tiết mưa nắng thất thường dẫn đến rất vất vả. Chúng tôi phải gọi xe xúc để đào đất, cỏ, xới lên sao cho giống chiến trường. Mưa thì dễ cho việc xúc nhưng lại ảnh hưởng đến các chất liệu khác như tường xốp sơn gạch, bao bố và ngay cả việc bảo quản súng mô hình cũng gặp vấn đề.

Việc củi dính mưa dẫn tới khó cháy trong quá trình ghi hình cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian sản xuất. Thật may đến trước lúc phải bấm máy quay cảnh chiến trường, mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa".

Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng.

Sinh ra trong gia đình có người từng tham gia chiến trường, Nguyễn Việt Dũng cho rằng bản thân phần nào hiểu được sự mất mát, đồng thời cảm nhận niềm tự hào: "Tôi được nghe từ bé qua câu chuyện của bà nội, của mẹ tôi về những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Ngay trước khi viết kịch bản này, bản thân tôi đã phải trò chuyện với họ hàng, với mẹ và tìm xem lại những thước phim tư liệu.

Tôi tuy sinh ra vào thời bình nhưng không bao giờ quên những gì mà thế hệ mình được thừa hưởng. Đó cũng là một phần tinh thần của kịch bản mà tôi viết theo cách chân thật nhất dưới góc nhìn của bản thân".

Một kỷ niệm đặc biệt với anh là khi ekip thuyết phục được Tùng Dương bôi đen mặt để hóa thân thành người lính. Theo đạo diễn, "đó là chi tiết nhỏ nhưng quan trọng để có cái nhìn chân thật và cảm xúc nhất trong phân đoạn nam ca sĩ hát ở chiến trường".

Chủ nhiệm dự án Vũ Hạnh Nguyên.

Bất ngờ với vai trò của Vũ Hạnh Nguyên và ekip trẻ

Bên cạnh đạo diễn, sự góp sức của Vũ Hạnh Nguyên – chủ nhiệm dự án – cũng đóng vai trò quan trọng. Cô đảm nhận ba nhiệm vụ gồm kiểm soát ngân sách, làm cầu nối giữa nghệ sĩ và ekip, đồng thời bảo đảm tiến độ sản xuất.

Từng nổi tiếng với vai trò người mẫu, ca sĩ và được gắn mác "yêu nữ hàng hiệu" nhưng hơn 10 năm qua, Hạnh Nguyên lại ghi dấu với vai trò giám đốc sản xuất trong nhiều dự án âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Tuấn Hưng, Nguyễn Đức Cường, nhóm OPlus, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh...

Với Viết tiếp câu chuyện hòa bình, yêu cầu lịch sử khắt khe khiến cô phải tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hạnh Nguyên cho biết: "Cách chào, cách đeo huân huy chương chúng tôi phải tham khảo từ thực tế các cựu chiến binh để không sai sót".

Đại cảnh chiến trường là bối cảnh quan trọng và cũng gian nan nhất. Thay vì dựa vào kỹ xảo, cô và ekip lựa chọn tái hiện bằng chất liệu thật với rào thép gai, bao trấu, gạch đá, đất, khói lửa.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống văn hóa, lại có hai bác ruột là liệt sĩ và tù nhân Côn Đảo, Hạnh Nguyên cho rằng điều này giúp mình có sự gắn bó đặc biệt với lịch sử.

Đạo diễn hình ảnh Nguyễn Minh Thông.

Trong vai trò đạo diễn hình ảnh, Nguyễn Minh Thông cho biết lý do nhận lời tham gia là mong muốn được mang đến những hình ảnh đậm chất Việt Nam, tràn đầy cảm xúc trong dịp đại lễ. Công việc của anh tập trung nhiều nhất ở phân đoạn chiến trường với cháy nổ phức tạp.

"Khối lượng công việc cực kỳ nhiều vì thời gian gấp gáp, tôi đã làm việc suốt mấy ngày để set up ánh sáng, rồi lại tính toán cú máy tốt nhất có thể trong khi diện tích mình có không thực sự rộng như một chiến trường…

Quan trọng không kém là phải bàn bạc kỹ lưỡng với team hiệu ứng kỹ xảo để quyết định đặt máy một cách chính xác, nếu không chúng tôi sẽ không thể thực hiện kịp. May mắn tôi được rất nhiều anh em hỗ trợ để cuối cùng có thể hoàn thành dự án một cách tốt nhất. Thành công này là thành công của một tập thể không ngừng cố gắng và làm việc không mệt mỏi, xin cảm ơn tất cả", Nguyễn Minh Thông nói.

Nguyễn Thế Trung.

Ở mảng VFX, Nguyễn Thế Trung đảm nhận thiết kế, giám sát hiệu ứng đặc biệt, CGI cho đại cảnh chiến trường. Khác với thường lệ, lần này anh tham gia ngay từ khâu đầu tiên, cùng đạo diễn và DOP xây dựng bản phim 3D previs để mô phỏng các góc quay, ánh sáng, hiệu ứng.

Anh nói: "Thay vì chỉ nhận phim về để xử lý như thường lệ, lần này chúng tôi tham gia ngay từ đầu, từ khâu lên ý tưởng đến khảo sát địa điểm. Điều đó vừa áp lực vừa thú vị".

Với tiến độ gấp gáp và thời tiết thất thường, nhóm kỹ xảo gặp nhiều khó khăn. Thế Trung nhớ nhất những buổi thảo luận đêm khuya cùng đạo diễn để điều chỉnh chi tiết. "Cảm giác đó thật khó diễn tả. Đặc biệt khi biết rằng thông điệp mà MV muốn truyền tải sẽ đến với khán giả qua chính những hình ảnh mà cả nhóm đã cống hiến, đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi".