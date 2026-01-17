Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói gì khi "đụng độ" Trấn Thành, Trường Giang?

Chiều ngày 16/1, bộ phim Báu Vật Trời Cho đã có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu về dự án sẽ ra mắt vào Tết nguyên đán năm nay.

Ngoài nhà sản xuất, đạo diễn Lê Thanh Sơn, sự kiện còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trong phim gồm nghệ sĩ Trung Dân, diễn viên Phương Anh Đào, Tạ Lâm, Thư Đan, Khương Lê, Hưng Nguyễn, tiktoker Khuyến Dương… Riêng Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan và Võ Tấn Phát vì bận lịch trình riêng nên không thể tham dự.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn trả lời báo chí

Khi được hỏi về cuộc "đụng độ" với phim của Trấn Thành, Trường Giang trong mùa Tết, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: " Chất lượng của phim do Thu Trang, Trấn Thành hay Trường Giang làm vào mùa Tết đều rất tốt. Điều đó thể hiện rõ khi khán giả ra rạp dịp Tết năm sau lại đông hơn năm trước.

Vốn là một tân binh, tôi có phần lo lắng, nhưng hoàn toàn tự tin vào chất lượng của phim. Ngoài hai ngôi sao trong lòng tôi là Tuấn Trần và Phương Anh Đào, bộ phim cũng cho các diễn viên rất nhiều đất để tỏa sáng ".

Báu Vật Trời Cho cũng là dự án tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào sau 3 năm. Khi được hỏi về mối quan hệ tình cảm thật sự với Tuấn Trần, nữ diễn viên bày tỏ:

" Tôi rất cảm ơn bệ phóng từ bộ phim Mai vì những điều tuyệt vời mà khán giả đã đem lại cho tôi. Anh Thành và ê-kíp phim Mai đã cho chúng tôi có thể xuất hiện một cách lộng lẫy nhất, được nhiều tình yêu thương nhất từ khán giả.

Tôi rất vui khi chúng tôi mang đến cho khán giả được cảm xúc yêu và được yêu từ cặp đôi đó. Ở ngoài đời, tôi và Tuấn Trần cũng rất thân.

Khi có dịp hợp tác trong một dự án thì chúng tôi cũng tự hỏi là, nếu mình đóng cặp thì khán giả sẽ trông đợi mình điều gì, cặp đôi ngôn tình lãng mạn hay đầy ngăn cấm, giằng xé như dự án trước hay không.

Nhưng ở dự án lần này, câu chuyện giữa tôi và anh Tuấn sẽ khác hoàn toàn. Nếu là ngôn tình thì sẽ là ngôn tình cảm lạnh. Tôi mong là tôi và anh Tuấn sẽ còn tham gia ở những dự án khác nữa".

Phương Anh Đào nói về quan hệ với Tuấn Trần.

"Báu Vật Trời Cho" là bộ phim gia đình - tình cảm. Khi cậu bé 6 tuổi trong một gia đình đơn thân vô tình tìm được "người cha trời cho" của mình. Hàng loạt bí mật và định mệnh trớ trêu bị lật mở, để rồi mỗi người phải tự hỏi: Điều gì mới thật sự là báu vật trời cho trong đời mình?