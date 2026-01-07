Đạo diễn Lê Hoàng nói thẳng một điều với người phụ nữ 3 lần kết hôn, 3 lần bị phản bội

Trong tập mới nhất của chương trình Người thứ 3, câu chuyện của chị X, người phụ nữ đến từ Hưng Yên, trải qua 3 lần hôn nhân đổ vỡ vì đều bị phản bội và lợi dụng tài sản khiến nhiều người xót xa.

Chia sẻ với đạo diễn Lê Hoàng, chị X cho biết, người chồng đầu tiên lớn hơn chị nhiều tuổi, cả hai có với nhau 2 con chung. Ban đầu, chị tin rằng một người đàn ông trưởng thành sẽ mang lại cảm giác an toàn và trách nhiệm. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chị phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp.

Đỉnh điểm, khi chị chất vấn thì bị chồng và nhân tình hành hung, buộc chị phải quyết định ly hôn để tự giải thoát bản thân.

Đạo diễn Lê Hoàng và chị X trong chương trình Người thứ 3.

Sau đổ vỡ, chị từng chỉ mong sống yên bình cùng các con, nhưng nỗi day dứt vì sợ con thiếu vắng bóng dáng cha khiến chị một lần nữa tin vào tình yêu.

Ám ảnh bởi việc từng bị bạo hành, lần này chị lựa chọn một người đàn ông kém tuổi với mong muốn tìm sự hiền lành, cảm thông. Thế nhưng, mối quan hệ này cũng nhanh chóng rạn nứt khi chị bắt quả tang chồng chở “người thứ ba”, trớ trêu thay lại chính là bạn của chị.

Không chỉ ngoại tình, người chồng thứ hai còn bộc lộ bản chất vụ lợi. Khi chị X thử lòng bằng cách nói mình mất trắng tài sản sau đầu tư, thái độ của chồng và gia đình chồng thay đổi hoàn toàn, thậm chí có hành vi bạo lực. Sau 10 năm chung sống, cuộc hôn nhân thứ hai khép lại trong cay đắng.

Hai lần “tùy duyên” đều không trọn vẹn, chị X tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân thứ ba với người đàn ông bằng tuổi, vốn là anh em kết nghĩa ngoài xã hội.

Hiểu rõ quá khứ của nhau, chị đặt ra điều kiện rõ ràng, anh phải giúp chị trả nợ 1 tỷ đồng và cùng chăm lo cho hai con riêng. Chị cũng thừa nhận bản thân từng quá mạnh mẽ, đóng vai “người trụ cột” trong gia đình, nên mong muốn lần này được lui về làm hậu phương.

Nhận xét về điều này, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn: “Em giao cho ông nhiệm vụ ghê quá, vừa 2 đứa con vừa 1 tỷ đồng”. Trước ý kiến đó, chị X cho rằng: “Ở đâu có lời nói hoa mỹ, ở đó không có hành động chân thật”.

Dù người chồng thứ ba từng giúp chị phần nào về tài chính, nhưng kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi chị phát hiện anh tiếp tục ngoại tình. Sau lần đổ vỡ thứ ba, chị X quyết định dừng lại, không bước thêm bước nào trong hôn nhân.

Chia sẻ với Đạo diễn Lê Hoàng, chị không giấu được nỗi chạnh lòng khi so sánh cuộc đời mình với người khác, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Đạo diễn Lê Hoàng nhận định, chị X là người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ, song trong hôn nhân, sự cứng cỏi đôi khi khiến chị vô tình đánh mất nét mềm mại, dịu dàng, yếu tố có thể giúp cân bằng vai trò vợ chồng.

Câu chuyện của chị X trong Người Thứ 3 không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự phản bội và lòng tham trong hôn nhân, mà còn mở ra nhiều suy ngẫm về cách yêu, cách giữ gìn hạnh phúc và sự thấu hiểu giữa hai con người khi bước vào đời sống gia đình.