Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc casting người mẫu ở Mỹ: "Chúng tôi có thể đào tạo họ trình diễn áo dài được"

Chiều 8/11 tại San Jose (California, Hoa Kỳ), buổi casting người mẫu cho Triển lãm Áo dài và Fashion Show “Tứ Bình Hoa Lụa” chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm làm nghề của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Sự kiện thu hút đông đảo người mẫu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Giữa sắc màu đa văn hoá, hình ảnh áo dài Việt hiện lên như điểm nhấn tinh tế – vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Chương trình do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam phối hợp cùng nghệ nhân hoa lụa Minnie Uyên Thái thực hiện với ekip nghệ thuật quốc tế dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc. Tham gia hỗ trợ còn có cố vấn nghệ thuật Quang Tú và người mẫu – doanh nhân Mai Thu Trang.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc (áo vest nâu) chụp ảnh cùng top các model dẫn dầu buổi casting cho bộ sưu tập “Tứ Bình Hoa Lụa” tại Mỹ.

Ban giám khảo casting (từ phải qua trái): Nghệ nhân hoa Minnie Uyên Thái, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, diễn viên - người mẫu Mai Thu Trang và đạo diễn Quang Tú.

Tham gia lựa chọn và trực tiếp hướng dẫn các người mẫu, đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc cho biết dù từng thực hiện nhiều chương trình văn hóa tại Mỹ nhưng lần này vẫn mang đến cho cô những trải nghiệm đặc biệt:

“Mỗi buổi casting là một câu chuyện mới, tôi ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, thần thái mạnh mẽ của các người mẫu Mỹ và châu Âu nhưng hơn cả là cách họ thể hiện sự tôn trọng và háo hức tìm hiểu về văn hóa Việt Nam thông qua tà áo dài", đạo diễn chia sẻ.

Khi được hỏi về tiêu chí tuyển chọn người mẫu, đặc biệt trong bối cảnh phần lớn thí sinh là dàn model quốc tế chuyên nghiệp, cô bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Chỉ cần ban tổ chức tuyển được những người mẫu có chiều cao từ 1m75 trở lên, còn lại chúng tôi có thể đào tạo họ trình diễn áo dài được".

Mẫu ngoại quốc tại buổi casting.

Theo nữ đạo diễn, việc làm chủ sàn diễn áo dài không chỉ nằm ở hình thể mà quan trọng hơn là khả năng cảm thụ văn hóa:

“Khi họ hiểu rằng áo dài là biểu tượng của sự duyên dáng và niềm tự hào của cả một dân tộc và họ đang được trao gửi sứ mệnh giao lưu văn hoá thì từng động tác, ánh mắt và bước đi đều trở nên mềm mại và đầy cảm xúc", cô nói.

Dù thời gian làm việc và hướng dẫn không dài nhưng buổi casting đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với ekip Việt Nam. Với đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc, đây không chỉ là quá trình chuẩn bị cho một show diễn quốc tế, mà còn là hành trình lan tỏa văn hóa Việt bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại:

“Giữa sự đa sắc của dàn người mẫu thế giới, tà áo dài vẫn tỏa sáng bằng vẻ đẹp riêng biệt – vừa nền nã, vừa kiêu hãnh. Đó là điều khiến tôi luôn xúc động và tự hào mỗi khi thực hiện chương trình ở nước ngoài".

Triển lãm Áo dài & Fashion Show “Tứ Bình Hoa Lụa” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15 và 16/11 tại San Jose, California. Với tâm điểm là bộ sưu tập cùng tên, NTK chia sẻ: “Mỗi tà áo là một tác phẩm nghệ thuật sống động, kể câu chuyện về người phụ nữ Việt: Dịu dàng, kiêu hãnh, mạnh mẽ và luôn tỏa sáng giữa thế giới đa sắc màu".

Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến không gian giao thoa văn hóa độc đáo, nơi tà áo dài Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế di sản trên bản đồ thời trang thế giới.