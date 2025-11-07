Đào đất làm hồ bơi trong vườn, phát hiện kho báu đầy vàng trị giá 21 tỷ đồng đựng trong túi nhựa

Một người đàn ông ở Pháp đã phát hiện ra "kho báu" vàng thỏi và tiền xu trị giá khoảng 700.000 euro (21 tỷ VNĐ) khi đang đào hồ bơi trong vườn nhà mình, chính quyền địa phương cho biết ngày 6/11.

Người đàn ông, chưa rõ danh tính, đã tìm thấy kho báu này tại nhà riêng ở thị trấn Neuville-sur-Saone, ngoại ô Lyon, vào tháng 5 và đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Tờ báo địa phương Le Progres đưa tin 5 thỏi vàng và nhiều đồng xu được tìm thấy trong các túi nhựa.

Người phát ngôn của chính quyền địa phương Neuville-sur-Saone cho biết người đàn ông này có thể giữ lại kho báu vì không có dấu hiệu nào cho thấy đây di vật khảo cổ.

Chính quyền địa phương biết thêm rằng không có manh mối nào liên quan đến kho báu trên và chủ sở hữu cũ của mảnh đất này đã qua đời.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm 7 USD/ounce so với phiên giao dịch liền trước, hiện dao động quanh ngưỡng 3.977 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong phiên 6/11, dao động dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và làn sóng nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại, giữa bối cảnh lo ngại về việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài và tranh cãi pháp lý liên quan đến thuế quan.

Giữa lúc chính phủ Mỹ đóng cửa và sự hoài nghi của các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp pháp của chính sách thuế quan toàn diện của Tổng thống Donald Trump, “chúng ta đang chứng kiến sự trở lại của dòng vốn trú ẩn an toàn”, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

“Giá vàng đang hướng tới một năm khép lại khá tích cực. Tôi cho rằng, mục tiêu cuối năm trong vùng 4.300 - 4.400 USD/ounce là hợp lý”, ông Grant nói thêm.