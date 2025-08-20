Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một nhà thầu xây dựng đường bị tố chiếm đoạt kho báu vàng bạc rồi bỏ trốn.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại làng Hargovindpur, khu vực Junwai của Ấn Độ. Khi nhóm công nhân đào đất từ nông trại của một người dân địa phương để phục vụ dự án làm đường, họ bất ngờ phát hiện một chiếc chum gốm chôn dưới lòng đất, bên trong chứa đầy ắp đồng xu vàng và bạc. Một số nguồn tin cho biết số cổ vật này có niên đại từ thế kỷ 18, thuộc thời kỳ Mughal.

Ông Jitendra Kumar, một cư dân địa phương, cho biết ngay sau khi nhìn thấy kho báu, nhà thầu đã lập tức ôm gần như toàn bộ số vàng bạc rồi bỏ trốn. Công nhân và dân làng quanh đó chỉ nhặt được vài đồng còn sót lại. Sau khi tin tức về kho báu lan ra, đám đông hiếu kỳ vây kín hiện trường.

Lãnh đạo địa phương cùng cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình hình. Ông Kamlesh, trưởng làng Hargovindpur, đã nộp đơn tố cáo nhà thầu chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cho biết số vàng bạc lên tới hơn 100 đồng xu với tổng trọng lượng hơn 1 kg. Họ đã tiếp nhận đơn tố cáo và điều tra toàn bộ vụ việc.

Theo Times of India