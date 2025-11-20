Danh tính Vũ Lan Anh - người phụ nữ đứng sau thành công của mẫu nhí An Cát Diệp

An Cát Diệp (tên thật Ngô Gia An An) là một trong những mẫu nhí nổi bật của làng thời trang Việt. Đầu tháng 11 vừa qua, cô bé gây chú ý khi được xướng tên ở hạng mục “Kid Model of the Year” tại Harper's Bazaar Star Awards 2025.

Thành công khi vừa tròn 10 tuổi của An Cát Diệp không chỉ đến từ đam mê của bản thân mà còn từ nguồn cảm hứng được nuôi dưỡng bởi chính mẹ của em – chị Vũ Lan Anh - một gương mặt quen thuộc trong ngành thời trang Việt.

Mẫu nhí An Cát Diệp và mẹ - chị Vũ Lan Anh tại sự kiện Harper's Bazaar Star Awards 2025 hồi đầu tháng 11.

Mẹ của An Cát Diệp, tốt nghiệp Đại học Tài chính Thượng Hải năm 2014. Sau khi trở về Việt Nam lập gia đình và sinh ba con, chị lựa chọn lui về làm hậu phương để chăm sóc tổ ấm. Tuy nhiên, khi phát hiện cô con gái nhỏ đặc biệt yêu thích thời trang, có thể tự phác thảo nhiều mẫu váy áo khi xem phim hoạt hình, chị đã đưa ra quyết định táo bạo: đồng hành cùng con trên hành trình theo đuổi đam mê.

Từ đó, chị Vũ Lan Anh thành lập thương hiệu thời trang riêng và một trung tâm đào tạo nghệ thuật – kỹ năng mềm dành cho trẻ em. Chỉ sau thời gian ngắn, các dự án của chị nhanh chóng được giới mộ điệu đón nhận. Trong nhiều năm hoạt động, chị đều đặn ra mắt những bộ sưu tập mới, tạo dấu ấn nhất định trong làng thời trang trẻ em.

Chị Vũ Lan Anh bên dàn mẫu nhí của show "Whisper of Seasons – Thanh âm bốn mùa".

Gần đây, doanh nhân Vũ Lan Anh tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tổ chức show diễn "Whisper of Seasons – Thanh âm bốn mùa", giới thiệu loạt bộ sưu tập mới của Eunoia by AN và kết hợp đấu giá thiện nguyện nhằm hỗ trợ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Các thiết kế trong show được lấy cảm hứng từ thanh âm của bốn mùa với các bộ sưu tập mang tên: Áo dài, Xinh Blink, Linh Lung, LE Back to School và Mùa lễ hội 2025…

Điểm nhấn của chương trình là phiên đấu giá thiện nguyện dành cho dự án “Đường đến trường có hoa” của Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Sản phẩm đấu giá gồm hai thiết kế đặc biệt do chính mẫu nhí An Cát Diệp sáng tạo, lấy cảm hứng từ câu chuyện về một người bạn khiếm thị – cậu bé chỉ có thể cảm nhận thế giới bằng âm thanh cùng tình yêu lặng lẽ của người cha.

An Cát Diệp (váy đen) xuất hiện rạng rỡ.

2 thiết kế của cô được đấu giá 15 triệu.

Từ đó, cô bé đã phác họa mẫu áo dài “Điều ước”, gửi gắm thông điệp về nghị lực, lòng dũng cảm và sự yêu thương dành cho trẻ em khuyết tật. Hai mẫu thiết kế được đấu giá với tổng 15 triệu đồng; cùng sự chung tay của 35 mẫu nhí và một đơn vị đồng hành, chương trình đã quyên góp được 21,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển thành “những bông hoa Thương Em”, góp phần hỗ trợ trẻ khuyết tật có môi trường học tập an toàn và giàu yêu thương hơn.

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện gây quỹ, chị Vũ Lan Anh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua, chủ yếu hướng đến trẻ em.