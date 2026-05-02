Danh tính “tiểu thư Thượng Hải” lái mui trần cổ điển dạo phố, bị cảnh sát kiểm tra gây xôn xao

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lại bất ngờ chia sẻ nhiều clip ghi lại khoảnh khắc hai cô gái lái một chiếc xe mui trần cổ điển dạo phố Thượng Hải. Hình ảnh được nhiều người qua đường, các khách du lịch tình cờ bắt gặp cặp đôi này khi đang di chuyển trên đường phố bị thu hút rồi quay và đăng tải lên mạng xã hội.

Không phải siêu xe hiện đại hay dàn xe sang quen thuộc, chiếc xe mà hai cô gái sử dụng lại mang phong cách retro cổ điển, phần mui trần mở hoàn toàn, được trang trí thêm nhiều loại hoa tươi, tạo cảm giác nổi bật giữa phố đông.

Chưa dừng lại ở đó, trong một số đoạn clip được ghi lại từ nhiều góc khác nhau, chiếc xe bất ngờ bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại kiểm tra. Theo thông tin được chia sẻ trên Douyin, sau khi kiểm tra, cả hai không gặp vấn đề gì và tiếp tục hành trình.

Clip này đã thu về hơn 4 triệu lượt xem ở Việt Nam, nhiều người tò mò danh tính 2 cô gái.

Danh tính của 2 cô gái được dân mạng Trung Quốc lẫn Việt Nam quan tâm. Nhiều người cũng tò mò về gia thế của hai cô gái này.

Rất nhanh, netizen đã tìm ra danh tính người lái xe là cô Judy (Zhang Jiayi) - hot girl Thượng Hải nổi tiếng với biệt danh "Chị Judy Thượng Hải" và "Chủ nhân xinh đẹp nhất của Loose Dolphin".

Sinh năm 1984 tại An Huy (Trung Quốc), Judy gây ấn tượng với chiều cao 1m75 cùng vóc dáng chuẩn model. Cô từng là car model đình đám trong giai đoạn 2006-2017, hợp tác với nhiều thương hiệu xe nổi tiếng như Ferrari, Maserati hay Lykan, và được gọi là “New Generation Sexy Car Model Queen”.

Sau khi kết hôn và sinh con, Judy không còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu xe mà chuyển hướng sang làm content creator. Nội dung cô xây dựng xoay quanh lifestyle sang trọng, thời trang trưởng thành và các bí quyết làm đẹp. Dù hiếm khi chia sẻ về gia đình, cô vẫn thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ hình ảnh chỉn chu và phong cách sống “high-end”.

Hiện tại, tài khoản Douyin của Judy đã có gần 5 triệu follower.

Những clip cô lái chiếc xe mui trần dạo phố Thượng Hải cũng thường xuyên đạt lượng tương tác cao, thậm chí trở thành một kiểu “hot spot di động” được nhiều người tìm cách bắt gặp để chụp ảnh.

Chiếc xe gây chú ý trong loạt clip lần này được xác định là Loose Dolphin SS - một mẫu xe mui trần hybrid mang phong cách retro. Xe có thiết kế lấy cảm hứng từ dòng Corvette C1 cổ điển, kết hợp công nghệ động cơ hiện đại của BYD. Giá trị ước tính khoảng 700.000 NDT (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng), lại thuộc dạng sản xuất giới hạn nên càng hiếm khi xuất hiện trên đường phố.

Trong khi đó, danh tính cô gái còn lại đi cùng vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng đây cũng là một hot girl tại Thượng Hải và có mối quan hệ thân thiết với Judy.

Từ một khoảnh khắc dạo phố rất ngẫu nhiên, câu chuyện về “tiểu thư Thượng Hải lái xe mui trần” nhanh chóng trở thành chủ đề viral. Không chỉ bởi ngoại hình hay chiếc xe độc lạ, mà còn vì cảm giác “đời thực nhưng như phim”, thứ luôn khiến mạng xã hội khó có thể rời mắt.