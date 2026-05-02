Đọc tờ giấy trên tay, người đàn ông thẫn thờ, những người xung quanh chạy tới hò reo, chúc mừng

Mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đang rò kết quả xổ số thì bất ngờ "đứng hình", còn những người xung quanh thì hò reo, vội chạy tới ôm chầm nhân vật chính. Theo người đăng tải clip chia sẻ thì người đàn ông đội mũ đen vừa nhận được kết quả mình trúng số độc đắc 10 tỷ đồng.

Khoảnh khắc gây chú ý.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Thùy Trang, đại diện đại lý vé số Kim Dung ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận mình là người đăng tải đoạn clip trên. Thông tin thêm trên Thanh Niên, chị Trang cho biết người đàn ông xuất hiện trong clip là khách quen của chị.

Ngày 30/4 vừa qua, người này đã mua 5 tờ vé số qua bạn hàng, không ngờ trúng độc đắc sau khi có kết quả với dãy số 113144 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 30/4. Sau đó, đại lý cũng đưa tiền mặt đến nhà vị khách này để đổi thưởng. Cũng theo chia sẻ của chị Trang, người đàn ông may mắn trên dự định sẽ lấy tiền trúng số để gửi ngân hàng và lo cho gia đình.