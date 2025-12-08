HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Danh tính thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư ở TP. HCM, trên người có nhiều hình xăm

Hương Trà (T/H) |

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, cư dân sống tại tầng 5 của một chung cư trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng, TP.HCM) phản ánh thường thấy mùi khó chịu phát ra từ căn phòng số 2 tầng này. Vào khoảng 18 giờ chiều 7/12, Ban Quản lý chung cư cử người đến căn hộ, tìm cách liên lạc với cư dân sống tại đây nhưng không nhận được phản hồi. Nhận thấy có điều bất thường, họ mở cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực nhà vệ sinh.

Thi thể của người đàn ông này đang trong tình trạng phân hủy nằm bên trong nhà vệ sinh. Ghi nhận tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân có vũng máu. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun và quần đùi màu trắng.

Khi mở cửa vào trong căn hộ, tất cả hoảng hốt phát hiện thi thể của một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Trưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa nghiêm ngặt căn hộ để phục vụ công tác khám nghiệm. Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của chung cư để xác định lịch trình của nạn nhân cũng như những người ra vào căn hộ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đến hôm nay (8/12), theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là một người đàn ông nước ngoài, với đặc điểm nhận dạng có nhiều hình xăm trên người.

