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Danh tính tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh, đẩy CSGT trên đường ở Hà Nội

Minh Tuệ/VTC News
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Phòng CSGT Hà Nội xác minh, làm rõ danh tính tài xế lái ô tô không chấp hành hiệu lệnh, đẩy một cán bộ CSGT trên đường Nguyễn Hoàng và mời người này lên làm việc.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bàn giao vụ việc tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe đẩy một cán bộ CSGT trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý.

Danh tính tài xế được xác định là T.V.N. (SN 1996, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Tài xế T.V.N. lái ô tô đẩy một cán bộ CSGT phải di chuyển giật lùi.

Sáng 20/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng.

Khoảng 8h20, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô hiệu Ford Territory, màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm “Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển” nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế cho xe tiến về phía trước, đẩy một cán bộ CSGT phải di chuyển giật lùi, sau đó lách sang bên phải và bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Tài xế T.V.N. tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với công an các đơn vị và sử dụng hệ thống camera AI để tổ chức xác minh, truy vết phương tiện và người cầm lái để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an mời tài xế đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc.

Tại cơ quan công an, T.V.N. thừa nhận là người lái ô tô không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi bị kiểm tra vào sáng cùng ngày.

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Tags

tài xế

Đội CSGT đường bộ số 6

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