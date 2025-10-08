HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Danh tính tài xế lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, làm 1 phụ nữ chết oan

Đức Anh |

Sau khi mâu thuẫn tại quán nhậu, một thanh niên ở Gia Lai lái ô tô tông thẳng vào quán khiến một phụ nữ chết oan.

Sáng 8-10, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính đối tượng lao xe vào quán Xóm Nhậu ở xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong.

Danh tính tài xế lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, làm 1 phụ nữ chết oan- Ảnh 1.

Hiện trường quán Xóm Nhậu sau khi Sang lái xe tông vào

Theo đó, người cố tình lái xe lao vào quán Xóm Nhậu là Đặng Văn Sang (SN 1998; trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai – trước đây thuộc xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, tối 7-10, Đặng Văn Sang và anh N.Q.S (ngụ cùng địa phương) cùng nhậu tại một quán nướng cạnh quán Xóm Nhậu nhưng ngồi ở hai bàn khác nhau. Trong lúc nhậu, giữa Sang và S. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi S. đứng trước quán Xóm Nhậu buông lời thách thức, Sang bực tức ra xe ô tô, lái với tốc độ cao nhằm thẳng vào S. Tuy nhiên, S. kịp né tránh, chiếc ô tô do Sang điều khiển đã lao thẳng vào quán Xóm Nhậu. Cú tông mạnh khiến mẹ của chủ quán Xóm Nhậu là bà Lương Thị Q. (SN 1970, trú ở xã Bình Dương) tử vong.

Sáng 8-10, Công an xã Bình Dương đã vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú. Hiện công an địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Clip Đặng Văn Sang lái xe với tốc độ cao lao thẳng vào quán Xóm Nhậu

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Đặng Văn Sang âm tính với ma túy.

