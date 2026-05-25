Danh tính tài xế lái xe rời hiện trường, đi qua người đàn ông sau tiệc sinh nhật

Sáng nay (25/5), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự xô xát trên đường giữa một nhóm người. Theo đó vào khoảng 22h ngày 24/5, Vương Anh T. (30 tuổi, trú tại phường Thành Vinh) tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao (phường Thành Vinh) với khoảng 20 khách mời. Trong lúc ăn uống, giữa một số người bạn của T. đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó nhận thấy tình hình căng thẳng, T. đã đứng ra can ngăn các bên.

Thời điểm này, Nguyễn Công Đức Thắng (25 tuổi, trú tại phường Trường Vinh) - một người bạn trong nhóm dự sinh nhật của T. đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Do thiếu quan sát, Thắng đã điều khiển xe ô tô cán qua bàn chân phải của T. khiến nạn nhân ngã xuống đường chấn thương vùng chân. T. sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Công Đức Thắng tại cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận vụ việc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.



