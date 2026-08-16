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Danh tính tài tử chuyên đóng vai phản diện vừa qua đời trưa 14/8

Minh Hồng
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Tài tử này đã để lại một sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ trong lĩnh vực diễn xuất, làm phim và nhiều đóng góp khác cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Ma Do Shik đã qua đời lúc 11h07 phút trưa ngày 14/8 tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul. Ông hưởng thọ 82 tuổi.

Nam diễn viên có tên thật là Woo Sang Ik, sinh ngày 4/7/1944 tại Goesan, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. Ban đầu, ông theo đuổi thể thao và hoạt động tích cực với tư cách là vận động viên cử tạ đại diện cho tỉnh. Đến năm 1960, Ma Do Shik bước chân vào ngành điện ảnh khi xuất hiện trong bộ phim Hoa hướng dương đêm. Tuy nhiên đến năm 1965, bộ phim này mới được phát hành.

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Ma Do Shik qua đời lúc 11h07 phút trưa ngày 14/8 tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul, hưởng thọ 82 tuổi. Ảnh: Naver

Ma Do Shik đã xây dựng một sự nghiệp lâu dài với nhiều vai diễn trong các bộ phim, thường đảm nhận các vai phụ và vai nhỏ. Danh sách phim của ông bao gồm Imbecile (1985), đóng cùng ca sĩ kiêm diễn viên Jeon Young Rok - bố của Boram (T-ara). Ngoài ra còn có các tác phẩm khác như Dark City (1990) và Death Song (1991). Ông trở nên nổi tiếng đặc biệt với các vai phản diện trong phim hành động. Một ví dụ đáng chú ý là vai diễn nhân vật người Hoa trong bộ phim Valley of the Villain năm 1973.

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Vai diễn nổi tiếng của Ma Do Shik trong bộ phim Valley of the Villain. Ảnh: Naver

Ngoài diễn xuất, Ma Do Shik còn lấn sân sang lĩnh vực làm phim. Năm 1993, dưới nghệ danh Ma Ju Haeng, ông viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim Lost Desire (Khát vọng lạc lối), phát hành năm 1994. Ông cũng đảm nhận vai trò nhạc sĩ cho bộ phim, thể hiện sự tham gia của mình vào nhiều khía cạnh trong quá trình sản xuất. Năm 2024, Ma Do Shik làm cố vấn cho Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc, tiếp tục sự gắn bó của mình với ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc ở giai đoạn sau của cuộc đời.

Lễ tang của nam diễn viên gạo cội được tổ chức tại phòng 203 của nhà tang lễ Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul. Lễ đưa tang đã diễn ra lúc 12h40 phút chiều ngày 15/8. Ma Do Shik để lại một sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ trong lĩnh vực diễn xuất, làm phim và nhiều đóng góp khác cho ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

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Ngoài diễn xuất, Ma Do Shik còn lấn sân sang lĩnh vực làm phim. Ảnh: Naver

Nguồn: Daum

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