Danh tính sao nhí nổi tiếng một thời vừa qua đời ở tuổi 19 vì tai nạn xe

Trên đường đi cấp cứu, nữ diễn viên trẻ này đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngày 21/7, tờ Page Six đưa tin Kaylee Hottle vừa qua đời đột ngột do gặp tai nạn xe hơi tại bang Maryland (Mỹ). Nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 19 khi nhiều hoài bão vẫn còn đang dang dở. Thông tin đau lòng được chính cha của Kaylee - ông Joshua Hottle - xác nhận với truyền thông Mỹ.

Cha cố diễn viên chia sẻ thời điểm nhận tin dữ liên quan đến con gái, ông đang ở bang Texas. Khi nghe cuộc gọi của cảnh sát, ông được thông báo Kaylee Hottle đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Ít phút sau, ông tiếp tục nhận thêm một cuộc gọi khác với nội dung đau lòng hơn là tim của Kaylee đã ngừng đập trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ không thể cứu sống cô.

Kaylee Hottle qua đời đột ngột ở độ tuổi đẹp nhất của đời người vì tai nạn giao thông. Ảnh: Getty Images.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn xe của Kaylee Hottle vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Truyền thông Mỹ cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên trẻ để lại niềm tiếc thương lớn cho gia đình, bạn bè và đông đảo khán giả yêu mến cô.

Kaylee Hottle sinh năm 2007, là một trong những diễn viên khiếm thính hiếm hoi tạo được dấu ấn tại Hollywood. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi đảm nhận vai Jia - cô bé có mối liên kết đặc biệt với Kong - trong bom tấn Godzilla vs. Kong (2021). Diễn xuất tự nhiên cùng khả năng truyền tải cảm xúc qua ngôn ngữ ký hiệu của Kaylee đã chinh phục người xem và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Sau thành công của phần phim đầu tiên, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với vai Jia trong Godzilla x Kong: The New Empire (2024), đồng hành cùng các diễn viên như Rebecca Hall hay Dan Stevens. Với màn tái xuất trong bộ phim Godzilla thứ hai, Kaylee Hottle đã vào đề cử Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại Saturn Awards lần thứ 52 - lễ trao giải chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học viễn tưởng, Kỳ ảo và Phim kinh dị Mỹ. Kaylee được kỳ vọng sẽ có một tương lai rộng mở trong giới điện ảnh với tư cách là gương mặt đại diện truyền cảm hứng cho cộng đồng người khiếm thính.

Kaylee Hottle là một trong những diễn viên khiếm thính hiếm hoi tạo được dấu ấn tại Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Cô ghi dấu với 2 bộ phim bom tấn Godzilla vs. Kong (2021) và Godzilla x Kong: The New Empire (2024). Ảnh: HBO Max.

Sự ra đi của Kaylee Hottle ở tuổi 19 khiến nhiều người xót xa. Trên mạng xã hội, khán giả liên tục bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên và tưởng nhớ cô bằng những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ trong loạt phim đình đám đã làm nên tên tuổi của Kaylee Hottle.

Cái chết đột ngột của Kaylee Hottle gây ra cú sốc lớn cho người thân và người hâm mộ. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six