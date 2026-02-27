Danh tính nữ sinh thuê trọ "ngủ nhầm" trong phòng chủ nhà

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một sự việc khá hy hữu xảy ra ở Hà Nội. Một nữ sinh thuê trọ ở tầng 2 nhưng lại vào "ngủ nhầm" trong phòng chủ nhà ở tầng 5. Thậm chí, nữ sinh còn diện luôn đồ của chủ nhà rồi nằm ngủ trên giường.

Theo nội dung clip, thì khi bị chủ nhà bắt quả tang. Nữ sinh giải thích do mình vào nhầm phòng do không bật điện chứ không cố ý vào phòng chủ nhà để ngủ. Còn về mặc nhầm quần áo của chủ, nữ sinh biện minh rằng mình cũng có bộ đồ tương tự. Tuy nhiên 2 lời giải thích được đưa ra bị xem là thiếu thuyết phục.

Nữ sinh "ngủ nhầm" phòng của chủ nhà. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, đoạn clip này do chính chị Khánh Ly (Hà Nội) đăng tải lên mạng xã hội. Chia sẻ sự việc trên tờ Tri Thức - News, chị Khánh Ly cho hay sự việc diễn ra vào ngày 23/2 vừa qua, trong ngôi nhà 6 tầng của chị. Gia đình chị sinh sống tại tầng 5, tầng 6 dùng để phơi đồ, 4 tầng dưới cho sinh viên thuê trọ.

Thời điểm đó, gia đình chị từ quê trở về nhà sau dịp Tết, khi lên nhà, chị bất ngờ phát hiện sự việc. Theo chị Ly chia sẻ với Tri Thức - News thì nữ sinh tên T. (SN 2006), hiện là sinh viên năm nhất một trường cao đẳng, mới chuyển đến thuê phòng ở tầng 2 chưa được một tháng.

Chủ nhà cho biết phòng của gia đình không khóa cửa vào thời điểm đó. Tuy nhiên việc nhầm phòng là chuyện khó có thể xảy ra khi vị trí phòng gia đình và phòng cho thuê là khác nhau hoàn toàn.

Ngay trong tối xảy ra sự việc, chị Ly đã yêu cầu nữ sinh dọn đi, tuy nhiên cô gái xin được ở lại thêm để chờ gia đình từ quê lên giải quyết. Nhiều người cũng nhanh chóng tìm ra người trong clip là một hot TikToker có 104.000 lượt theo dõi. Tuy nhiên, hiện người này đã khóa bình luận.