Danh tính nữ nhân viên văn phòng Hà Nội SN 2003 đi làm bằng Porsche, có tài xế riêng đưa đón

Mới đây trên kênh TikTok hơn 2 triệu người theo dõi, rich kid Chao đã chia sẻ về 1 ngày đi làm văn phòng.

Trong video, cô bắt đầu bằng việc lý giải thắc mắc của người xem về việc “tại sao lại đi làm văn phòng?”. Trước câu hỏi đó, cô cho biết mong muốn thử thách bản thân ở vai trò mới.

Chao trong video chia sẻ một ngày đi làm văn phòng.

Theo đó, một ngày đi làm của cô thường bắt đầu từ 9h và kết thúc vào lúc 18h khi có tài xế riêng đưa đón tận nơi bằng chiếc Porsche. Hiện tại cô đang làm marketing specialist tại một tập đoàn công nghệ số.

Nữ "rich kid" cho biết vì không biết lái xe nên có tài xế riêng đưa đi làm từ 8h15.

Nữ "rich kid" này cho biết đây là lần đầu được trải nghiệm cuộc sống của một nhân viên văn phòng. Được đồng nghiệp hỗ trợ, cô không cảm thấy stress dù ở công ty 9 tiếng mỗi ngày.

Trong video, cô chia sẻ thêm một số hoạt động tham gia cùng các đồng nghiệp như cùng nhau ăn trưa hay uống trà sữa vào buổi chiều.

Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ về cuộc sống của nữ "rich kid" này. Đáng chú ý, một người dùng đã để lại bình luận: Cuối cùng cũng thấy được tình tiết này xảy ra ngoài đời thực: Giám đốc, trưởng phòng thấy nhân viên mới đi làm bằng xe tiêng, có tài xế riêng.

Hiện video chia sẻ về một ngày đi làm văn phòng của Chao thu hút hơn 40.600 lượt yêu thích và hơn 1,1 triệu lượt xem.

Theo đó, Chao được biết đến như một "rich kid" Hà Nội nổi lên từ các video chia sẻ cuộc sống sang chảnh với giọng nói ngọt ngào và phong cách dễ thương. Cô thường xuất hiện trong những khung cảnh xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay: làm nail 6 triệu/lần, thuê nhà khi đi du học ở Mỹ 3.400 USD/tháng, hay bay hạng thương gia, du lịch đắt đỏ…

Không chỉ nổi lên là một "rich kid", Chao còn gây ấn tượng với nhiều thành tích học tập ấn tượng như đạt 8.0 IELTS, trúng tuyển vào Đại học New York (Mỹ) - ngôi trường xếp top đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Vào cuối tháng 3/2025 vừa qua, "rich kid" sinh năm 2003 gây chú ý khi khoe tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Integrated Design Media tại trường ĐH trên. Mới đây nhất, hồi tháng 1, cô cho biết chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ của 2 ngành học tại ĐH Brown - một trong 8 trường thuộc Ivy League. Hai chương trình cô trúng tuyển là chương trình thạc sĩ trực tuyến về Phân tích kinh doanh và chương trình thạc sĩ trực tuyến về Lãnh đạo tổ chức.

Chao trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học New York (Mỹ)

Ivy League bao gồm các trường nghiên cứu tư thục danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Cũng theo story trên tài khoản Instagram của Chao, cô nhận học bổng học thuật 25% đối với các ngành học đã đăng ký.

