Danh tính nữ giáo viên mầm non nhờ mua ma tuý, đang sử dụng trong nhà trọ thì bị phát hiện

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một ổ, nhóm đang sử dụng ma túy tại khu nhà trọ.

Báo Lao Động thông tin vào ngày 28/6, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri (Lạng Sơn).

Cơ quan Công an làm rõ Trần Thị Thu Hà (SN 1994, trú tại thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã nhờ Chu Thị Thanh (SN 1996, trú tại thôn Tân Long, cùng xã Văn Quan) mua ma túy để sử dụng. Tại cơ quan Công an, Chu Thị Thanh khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trần Thị Thu Hà khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xác minh, Trần Thị Thu Hà hiện là giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), để điều tra về hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Nữ giáo viên mầm non bị khởi tố trong vụ án ma túy. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Hôm nay (8/7), báo Phụ nữ Việt Nam dẫn thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), Chu Thị Thanh (SN 1996, trú thôn Tân Long, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Khởi tố Trần Thị Thu Hà (SN 1994, trú thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma tuý".

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi nghi vấn để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.