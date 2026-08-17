Danh tính nữ diễn viên xinh đẹp qua đời đột ngột vào sáng 17/8

Tin dữ khiến người hâm mộ của nữ diễn viên không khỏi bàng hoàng.

Nữ diễn viên Mỹ Hayden Panettiere, nổi tiếng với các bộ phim Heroes, Nashville và loạt phim Scream, đã qua đời ở tuổi 36. Người đại diện của cô xác nhận thông tin với báo chí vào sáng 17/8. Nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố.

Cha của Hayden, ông Skip Panettiere, đau buồn thông báo: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi chia sẻ sự ra đi bi thảm của Hayden yêu quý. Con bé là một nguồn sáng tuyệt vời, một người mạnh mẽ, mang đến tình yêu và niềm vui vô bờ bến cho tất cả những ai biết con, cũng như hàng triệu khán giả từng dõi theo con trên màn ảnh". Ông đồng thời mong công chúng tôn trọng sự riêng tư để gia đình có thời gian đối diện với mất mát quá lớn.

Thông tin Hayden Panettiere khiến người hâm mộ bàng hoàng

Hayden Panettiere sinh năm 1989, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ và sớm trở thành một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Mỹ. Cô ghi dấu ấn với vai Claire Bennet trong Heroes, loạt phim truyền hình đình đám giúp tên tuổi nữ diễn viên được biết đến rộng rãi. Sau đó, cô tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Juliette Barnes trong phim ca nhạc Nashville. Ngoài truyền hình, Hayden từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess và Scream 4. Cô cũng trở lại với vai Kirby Reed trong thương hiệu Scream vào năm 2023.

Đằng sau ánh hào quang, cuộc đời Hayden trải qua nhiều biến cố. Trong cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning phát hành năm 2026, cô lần đầu kể sâu về những năm tháng nổi tiếng từ khi còn nhỏ, chứng nghiện rượu, trầm cảm sau sinh, tổn thương tâm lý, bạo hành và quá trình hồi phục. Hayden là mẹ của bé gái Kaya, chào đời năm 2014, với cựu hôn phu Wladimir Klitschko, nhà vô địch quyền Anh hạng nặng. Trước đó, cô từng công khai nói về cuộc chiến với chứng nghiện rượu và trầm cảm sau sinh.

Hayden Panettiere là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Mỹ

Bi kịch càng khiến sự ra đi của Hayden gây ám ảnh khi em trai cô, Jansen Panettiere, cũng qua đời đột ngột vào tháng 2/2023 ở tuổi 28 do bệnh tim và biến chứng van động mạch chủ. Hayden từng thừa nhận cô "luôn đau lòng" trước sự mất mát này.

Sự ra đi của Hayden Panettiere đến chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 37 của cô. Tin dữ khiến người hâm mộ bàng hoàng, đặc biệt bởi nữ diễn viên vừa trở lại công chúng và chia sẻ câu chuyện cuộc đời thông qua cuốn hồi ký mới.

