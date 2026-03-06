Danh tính người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật 'sáp nhập còn 16 tỉnh thành' vừa bị phạt

Theo fanpage của Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 04/3/2026 Phòng An ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh phát hiện, tiến hành xác minh, làm rõ tài khoản Facebook "L.Đ" do bà Đ.T.L, sinh năm 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ quản trị có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 24/02/2026, chủ tài khoản facebook trên đã đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh có nội dung sai sự thật về việc tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố của Việt Nam còn 16 tỉnh, thành phố.

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp trên không gian mạng.

a Công an làm việc với bà Đ.T.L, sinh năm 1991. Ảnh: CA Phú Thọ

Bài đăng sai sự thật của bà Đ.T.L, sinh năm 1991. Ảnh: CA Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, bà Đ.T.L thừa nhận vào ngày 24/02/2026 đã đăng tải nội dung trên lên trang facebook cá nhân. Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, Bà L đã nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật, đăng thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Bà L đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 05/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.T.L về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022) với số tiền 7.500.000 đồng.

hời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội như zalo, facbook, tiktok xuất hiện nhiều thông tin về việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố. Những thông tin không chính thống được lan truyền mạnh mẽ gây hoang mang dư luận.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức ngày 04/3/2026 tại Hà Nội, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới. Các thông tin lan truyền trên mạng về việc tiếp tục hợp nhất 34 tỉnh thành xuống còn 16 tỉnh thành là không chính xác.