Từ cảnh không còn tiền thuê nhà, phải sống trong công viên, cuộc gặp tình cờ đã mở ra bước ngoặt khó ngờ trong cuộc đời một doanh nhân Việt Nam.

Phá sản ở tuổi 24, không còn tiền trong tay và phải sống trong công viên

Không phải ai khởi nghiệp cũng có một hành trình thuận lợi. Với vị doanh nhân này, thất bại đầu đời thậm chí khiến ông rơi vào cảnh trắng tay, không còn chỗ ở và phải sống qua ngày trong công viên giữa TP.HCM. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Xuân Việt, nhà sáng lập Việt Tiên Lab Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác sản phẩm phục hình nha khoa.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em tại Ninh Thuận, ông Việt sớm nuôi ý định tự kinh doanh để thay đổi cuộc sống. Sau khi theo học ngành quản trị kinh doanh, nhận thấy cơ hội từ thị trường máy tính đang phát triển, năm 1995, ông thành lập công ty chuyên nhập khẩu linh kiện, lắp ráp máy tính rồi bán cho khách hàng trong nước.

Thế nhưng, công việc kinh doanh không diễn ra như kỳ vọng. Chỉ vài năm sau, doanh nghiệp gặp khó khăn và đi đến phá sản. Ở tuổi 24, ông gần như mất tất cả, không có tiền trang trải cuộc sống và bị chủ nhà đuổi đi.

Ông Nguyễn Xuân Việt, nhà sáng lập Việt Tiên Lab Group, từng phá sản ở tuổi 24, không còn tiền thuê nhà và phải sống vạ vật trong công viên Tao Đàn (Ảnh Việt Tiên Lab Group)

Trong cuộc trò chuyện với Forbes Việt Nam, ông nhớ lại quãng thời gian không còn đồng nào trong túi, phải sống vạ vật tại công viên Tao Đàn. Người từng nuôi tham vọng làm chủ doanh nghiệp giờ phải đối mặt với những khó khăn rất cơ bản của cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, chính trong giai đoạn bế tắc ấy, một cuộc gặp tình cờ đã làm thay đổi hướng đi sự nghiệp của ông. Nhờ vốn tiếng Anh sẵn có, ông có cơ hội trò chuyện và quen biết một doanh nhân Nhật Bản. Mối quan hệ này dần trở nên đặc biệt khi vị doanh nhân nước ngoài nhận ông làm con nuôi, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ ông trên con đường kinh doanh.

Dù vậy, cơ hội mới không đồng nghĩa với thành công ngay lập tức. Sau một lần đề nghị góp vốn vào một cơ sở chế tác răng sứ nhưng bị từ chối, ông quyết định tự thử sức trong lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với mình.

Từng phải bán xe máy trả lương, buộc điện thoại bàn vào xe máy để nhận cuộc gọi từ khách hàng

Khi bước vào ngành chế tác răng sứ, ông Nguyễn Xuân Việt không có lợi thế về chuyên môn kỹ thuật. Thị trường lúc bấy giờ đã có sự hiện diện của các labo nước ngoài, trong khi doanh nghiệp mới thành lập của ông vừa thiếu kinh nghiệm, vừa phải tìm cách thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.

Ba tháng đầu tiên, Việt Tiên không nhận được đơn hàng nào. Số vốn khởi nghiệp gần 400 triệu đồng dần cạn kiệt, trong khi công ty vẫn phải duy trì hoạt động và trả lương cho 5 kỹ thuật viên.

Để xoay xở, ông Việt phải vay tiền, bán cả xe máy và điện thoại. Bản thân ông kiêm nhiệm nhiều công việc, từ giám đốc, nhân viên bán hàng đến tiếp tân. Có thời điểm, để tạo cảm giác chuyên nghiệp khi tiếp khách qua điện thoại, ông mua một chiếc điện thoại bàn không dây và buộc vào giữa xe. Mỗi khi có khách gọi, ông lại tìm một con hẻm yên tĩnh để dừng xe và tư vấn như thể đang ngồi làm việc tại văn phòng.

Từ một cơ sở khởi nghiệp chỉ có 5 kỹ thuật viên, Việt Tiên Lab phát triển thành doanh nghiệp có khoảng 1.000 kỹ thuật viên trong và ngoài nước tính đến cuối năm 2021 (Ảnh Việt Tiên Lab Group)

Những khó khăn ban đầu chưa dừng ở vấn đề tài chính. Sản phẩm của công ty cũng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và những đơn hàng trong nước, doanh nghiệp mới từng bước duy trì hoạt động.

Trong 7 năm đầu tiên, Việt Tiên chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Khi bắt đầu tìm đường xuất khẩu, ông Việt tiếp tục gặp trở ngại lớn. Những lô hàng gia công gửi tới đối tác tại Mỹ và Singapore bị trả về do chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật riêng của thị trường nước ngoài.

Thay vì từ bỏ, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào chất lượng và nhân sự. Ông Việt mời William Schrader, chuyên gia có kinh nghiệm quản lý chất lượng và điều hành trong ngành labo nha khoa, tham gia xây dựng hệ thống kỹ thuật. Trong khoảng hai năm, vị chuyên gia này hỗ trợ thiết lập quy trình sản xuất, bộ phận quản lý chất lượng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên Việt Nam. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ lấy dấu kỹ thuật số, thiết kế và sản xuất bằng máy tính, cùng công nghệ in 3D.

Từ năm 2012, sau khi xây dựng hệ thống sản xuất phục vụ riêng thị trường nội địa và quốc tế, doanh nghiệp đẩy mạnh gia công sản phẩm cho các đối tác nước ngoài. Theo Forbes Việt Nam, tính đến cuối năm 2021, Việt Tiên có khoảng 1.000 kỹ thuật viên trong và ngoài nước, cung cấp khoảng 1 triệu đơn vị răng, bao gồm răng toàn sứ và răng hợp kim, cho các phòng nha và labo trong nước lẫn quốc tế.

Đáng chú ý, khoảng một nửa số đơn vị răng sứ gia công của doanh nghiệp phục vụ mục đích xuất khẩu tới các thị trường chính gồm Mỹ, Úc và Singapore. Đây là những con số được doanh nghiệp cung cấp và Forbes ghi nhận tại thời điểm đó, không phải số liệu sản lượng mới nhất năm 2026.

Việt Tiên Lab cung cấp khoảng 1 triệu đơn vị răng, trong đó một nửa số đơn vị răng sứ gia công phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Úc và Singapore (Ảnh Việt Tiên Lab Group)

Sự phát triển của Việt Tiên cũng phản ánh cơ hội của ngành chế tác răng sứ Việt Nam. Khác với sản xuất hàng loạt những mặt hàng giống nhau, các sản phẩm phục hình nha khoa phải được chế tác theo đặc điểm riêng của từng bệnh nhân, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp giữa kỹ thuật viên, nha sĩ cùng hệ thống công nghệ.

Từ một cơ sở từng thiếu đơn hàng, phải tìm đủ cách trả lương cho nhân viên, Việt Tiên đã tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm nha khoa quốc tế. Theo bài phỏng vấn Forbes năm 2022, ông Việt khi ấy còn đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Úc và Mỹ, đồng thời hướng tới nâng tỷ trọng hàng xuất khẩu lên 80% vào năm 2025.

Nhìn lại hành trình của ông Nguyễn Xuân Việt, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô doanh nghiệp hay số lượng sản phẩm được cung cấp. Từ một người trẻ từng phá sản, không còn nơi ở, ông đã tìm được cơ hội trong ngành nghề hoàn toàn mới, rồi từng bước xây dựng doanh nghiệp có sản phẩm hiện diện trên thị trường quốc tế.

Nguồn: Việt Tiên Lab Group