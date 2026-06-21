Danh tính người đàn ông gục xuống sân tử vong khi đang đánh pickleball ở TP.HCM

Sau một pha bóng, nạn nhân bất ngờ gục xuống sân. Dù được lực lượng y tế nhanh chóng có mặt sơ cứu nhưng ông không qua khỏi.

Mới đây, thông tin một người đàn ông đang chơi pickleball thì bất ngờ đổ gục xuống sân và tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng. Sự việc, xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 21/6 tại một sân pickleball trên đường Thống Nhất, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, nạn nhân trong vụ việc là ông H.H. (51 tuổi, trú tại phường Vũng Tàu). Vào thời điểm trên, ông H. cùng nhóm nam nữ đang đánh pickleball, tại sân cũng có nhiều người đang chơi bóng.

Người đàn ông đang chơi pickleball thì đổ gục trên sân rồi tử vong sau đó.

Sau một pha bóng, ông H. bất ngờ khuỵu xuống rồi nằm ngửa trên mặt sân. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đồng thời thông báo đơn vị y tế gần nhất. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã có mặt và tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo,... cho người đàn ông nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Diễn biến sự việc được camera an ninh tại sân ghi lại.

Lực lượng chức năng khi nhận tin báo đã đến hiện trường, tổ chức xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định.

Báo Lao Động thông tin thêm, hiện Công an phường Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.