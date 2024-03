Danh tính người đàn ông cầm dao, xông vào trường mầm non khống chế 2 cháu nhỏ trong sáng nay

Khoảng 6 giờ 50 sáng 1/3, một người đàn ông khoảng 40 tuổi có biểu hiện ngáo đá, cầm dao xông vào Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Thời điểm này, các phụ huynh đã đưa khoảng 100 trẻ em vào lớp.

Khi vào trường, người đàn ông đã vào một phòng học lúc các cháu bé đang ăn sáng, rồi cầm dao la hét, đập phá bàn ghế, cố thủ và khống chế hai bé trai.



Hiện trường Trường mầm non Tuổi Thần Tiên - nơi gã đàn ông nghi ngáo đá khống chế các cháu bé. Ảnh: Người lao động

Để an toàn cho trẻ, giáo viên đã đưa các em vào phòng đóng kín cửa, một số em được di tản sang nhà bên cạnh.

"Khi thanh niên này tay cầm hung khí bước vào bên trong cổng trường, chúng tôi hết sức bất ngờ, hoảng loạn, lo lắng cho các em. Sau đó, vài cô giữ bình tĩnh nhanh chóng "đẩy" một số cháu chạy thoát ra ngoài cổng rồi lập tức gọi điện báo cho công an", một cô giáo kể lại với phóng viên báo Dân việt.

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ công an đã bao vây xung quanh trường mầm non để tìm phương án giải cứu. Công an chốt chặn ở hai đầu đường nơi có ngôi trường.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin với phóng viên báo VnExpress: "Đến khoảng 9h lực lượng công an đã khống chế, tước hung khí của đối tượng, giải cứu các bé an toàn", đại tá Nhựt nói, cho biết người này có biểu hiện bị ảo giác vì ma túy.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu và Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, động viên cháu bé sau khi được giải cứu an toàn. Ảnh: Công an nhân dân

Báo Người lao động dẫn lại thông tin từ hiện trường cho biết, sau vụ việc, chỉ có một bé trai bị trầy xước nhẹ ở vùng cổ khi bị gã đàn ông khống chế.

Thông tin ban đầu về vụ việc trên báo Tuổi trẻ, bà Lê Thị Bé Phượng - phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho hay, người đàn ông xông vào trường mầm non là N.B.Q. (sinh năm 1987, quê Sóc Trăng). Q. làm việc tại TP.HCM, quen biết và sống như vợ chồng với một phụ nữ ở Mỹ Tho, hai người có một con chung.

Đêm 29/2, Q. về gặp vợ con nhưng hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Q. dẫn con mướn một nhà trọ trên địa bàn phường 5, TP Mỹ Tho để ở.

Sáng 1/3, Q. quậy phá trong nhà trọ, sau đó dẫn con đến Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (con của Q. không học ở đây). Tại đây, Q. đã dùng dao khống chế các cháu bé trong trường rồi cố thủ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Diệu - phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết trong chiều nay 1/3, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ có báo cáo, thông tin về vụ việc trên.