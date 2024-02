2 thanh niên lái xe tạt đầu, đánh tài xế ô tô trên đường Vành đai 2 khai đã uống bia và rất hối hận

Chiều qua (27/2), Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp tục làm việc với 2 thanh niên đi xe máy hành hung người khác ở đường Vành đai 2 trên cao.

Trái với dáng vẻ hùng hổ, côn đồ trước đó, Trần Văn Hiệp (38 tuổi) và Trịnh Thịnh (44 tuổi) tỏ ra ăn năn về hành vi mất kiểm soát của mình và khai cả 2 đã uống bia vào buổi trưa.

Hình ảnh Hiệp và Thịnh gây gổ với người đi ô tô trên Vành đai 2 trên cao. Ảnh cắt từ clip

Trần Văn Hiệp khai nhận trước đó khoảng 16h ngày 25/2, anh ta chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống đường Minh Khai. Khi đến chân cầu Vĩnh Tuy, Hiệp nói họ bị một người đàn ông ngồi trên ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt.

"Bị như vậy, tôi bức xúc đuổi theo tới đường Vành đai 2 trên cao. Lúc đó lái xe ô tô đi nhanh quá, bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó biết được xe trắng phía sau ghi hình, tôi liền chặn đầu xe của người và yêu cầu người phụ nữ ngồi trong xe không quay clip nữa và sau đó lái xe đi tiếp", báo Tuổi trẻ dẫn lời khai của Hiệp.

Đi được một đoạn, Hiệp cho hay bị một tài xế trong chiếc ô tô màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip.

Lúc này Hiệp khai "đã thò tay vào gạt điện thoại của người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ của ô tô. Người đàn ông trong ô tô chửi bới nên chúng tôi không kìm chế được, lao vào chặn xe rồi đấm đá họ", VOV dẫn lại lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra.

Hiệp bày tỏ bản thân đã nhận ra sai lầm và rất hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trong khi đó, đối tượng Thịnh khai rằng, đã thò tay vào bên trong ô tô này để gạt điện thoại của người đàn ông ngồi ở ghế phụ, yêu cầu không quay clip. Tiếp đó, Hiệp và Thịnh xảy ra xô xát với 2 người đàn ông trên xe ô tô.

Trần Văn Hiệp (trái) và Trịnh Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Theo thuật lại của báo Công an nhân dân, đối tượng Trịnh Thịnh bày tỏ ăn năn hối lỗi và cho rằng, do cả 2 đã sai từ khi uống rượu bia mà vẫn lái xe, tiếp đó còn điều khiển xe máy lên đường Vành đai 2 trên cao do đây là đường cấm.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự với Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với VOV, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho rằng: Dù nguyên nhân mâu thuẫn giữa các bên hoặc như thế nào đi chăng nữa thì hành vi dùng xe máy chặn ô tô giữa đường để đánh người là hành vi không thể chấp nhận được, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, hành vi có tính chất côn đồ.

Theo luật sư, cơ quan chức năng sẽ xác định xem xem xét hậu quả vụ việc có đến mức được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hay không?

Trong trường hợp hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi có phá phách hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi này phải đối mặt với hình phạt từ 2 - 7 năm tù.