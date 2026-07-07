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Danh tính nam thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, đe dọa "biết bố mày là ai không", hé lộ thông tin bất ngờ

Lam Giang (Tổng hợp)
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Qua kiểm tra, nam thanh niên âm tính với ma túy.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, khi bị nhắc nhở thì lớn tiếng chửi bới, đe dọa, xảy ra tại TP Đà Nẵng gây bức xúc dư luận, sáng 7/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Thanh Khê đã mời nam thanh niên lên trụ sở làm việc, theo thông tin trên báo Thanh Niên.

Qua xác minh, nam thanh niên tên là N.Đ.T. (28 tuổi, trú TP Đà Nẵng, nhân viên công nghệ thông tin đang làm việc tại TP.HCM). Cơ quan chức năng cho hay, kết quả xét nghiệm cho thấy T. âm tính với ma túy. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng yêu cầu T. viết tường trình, đồng thời răn đe, yêu cầu không tái phạm.

Danh tính nam thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, đe dọa "biết bố mày là ai không", hé lộ thông tin bất ngờ - Ảnh 1.

Camera hành trình ghi lại diễn biến sự việc.

Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm, qua xác minh ban đầu, theo kết quả khám bệnh ngày 6/5/2026 cho thấy T. đang điều trị với bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại bệnh viện hơn 4 năm qua. Hiện nam thanh niên vẫn uống thuốc hằng ngày theo chỉ định của bác sĩ và tái khám định kỳ 6 tháng/lần. Thời điểm hiện tại, T. đã trở lại TP.HCM.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một phương tiện ghi lại diễn biến sự việc. Trong đoạn clip, khi nhiều ô tô đang di chuyển trên đường thì phải bất ngờ giảm tốc độ và né tránh một nam thanh niên cởi trần, trượt ván giữa làn ô tô.

Khi phương tiện gắn camera hành trình bấm còi thì nam thanh niên bất ngờ quay lại, lớn tiếng chửi bới, giơ ván trượt lên thách thức đòi đập xe, đồng thời đe dọa "biết bố mày là ai không". Sau đó, nam thanh niên còn vứt ván trượt và ba lô lên giải phân cách và đòi "ăn thua đủ" với tài xế.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, sau khi nắm bắt thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

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