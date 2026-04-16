Danh tính nam thanh niên nghi sát hại bạn gái ở Nghệ An, gia đình vừa sửa nhà, dự định cuối năm cưới

Sự việc nữ sinh viên tên Th. (SN 2004, quê Thanh Hóa, sinh viên năm cuối ngành Sư phạm của một trường đại học ở Nghệ An) tử vong trong phòng trọ, bên cạnh là nam thanh niên tên H. bị thương đang khiến dư luận ngỡ ngàng.

Trao đổi trên báo Công Lý, bà Lê Thị Kiên, Trưởng thôn Ân Phú, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa xác nhận nam thanh niên tên H. (SN 1997), người địa phương có liên quan đến vụ việc nói trên.

Bà Kiên thông tin, H. là con cả trong gia đình có 2 anh em, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ của nam thanh niên làm nghề buôn bán nhỏ, bố bị tai biến. H. từng được nhận xét là học sinh ngoan, học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cũng theo thông tin từ địa phương, gia đình H. vừa sửa nhà và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho nam thanh niên này.

Sự việc xảy ra trưa ngày 15/4 tại một phòng trọ ở Nghệ An. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, theo nguồn tin trên báo VnExpress, trưa ngày 15/4, một số người dân sống trong khu trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nghe thấy tiếng động lớn kèm tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng trọ của Th. Khi mọi người chạy sang thì thấy Th. cùng một nam thanh niên nằm gục trên sàn nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Nữ nạn nhân đã tử vong với nhiều vết đâm trên người, còn nam thanh niên bị thương. Người dân sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng và đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, nam thanh niên đã đến phòng trọ để thăm Th.

Hiện trường vụ việc đau lòng. (Ảnh: Dân trí)

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, một số bạn thân của Th. tiết lộ, nữ sinh này đang thực tập tại một trường tiểu học ở phường Trường Vinh, còn hơn 1 tuần nữa là kết thúc kỳ thực tập. Nam thanh niên bị thương ở cùng quê và được cho là có tình cảm với Th.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.