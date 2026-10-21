HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính nam sinh đấm cô giáo gãy xương cánh mũi ngay trên bục giảng ở Hà Nội

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Vụ việc khiến cô giáo bị gãy xương cánh mũi phải, đọng nhiều dịch máu bên trong, rách vách ngăn, bên ngoài mũi rách khoảng 5cm.

Vụ việc một nam sinh có hành vi đấm cô giáo ngay trên bục giảng, xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, TP Hà Nội) đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Danh tính nam sinh đã được xác định là L.H.V. (học sinh lớp 12D5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi).

Thông tin trên báo VTC News cho hay, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích. Nữ giáo viên bị hành hung là cô Lê Thị Hòa (Giáo viên chủ nhiệm với 12D5, đồng thời là giáo viên dạy Toán của lớp).

Danh tính nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội - Ảnh 1.

V. có hành động lao lên đánh cô giáo gây bức xúc dư luận. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết thêm, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 19/10, trong tiết Toán của cô Hòa, V. cùng một số em bị phạt đứng góc lớp trên bục giảng vì không làm bài tập về nhà.

Bực tức vì bị phạt, trong lúc cô giáo đang đứng trên bục giảng, quay lưng về phía V., nam sinh đã tiến đến đánh cô giáo. Sự việc sau đó được các học sinh trong lớp can ngăn và V. dừng lại. Nữ giáo viên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (tỉnh Phú Thọ). Hậu quả, cô Hòa bị gãy xương cánh mũi phải, đọng nhiều dịch máu bên trong, rách vách ngăn, bên ngoài mũi rách khoảng 5cm.

Hiện Công an xã Nội Bài đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Người đàn ông 40 tuổi ở Quảng Ninh chi 5 triệu/tháng học múa cổ trang biểu diễn cho vợ xem, kết quả bất ngờ
Tags

nam sinh

đánh cô giáo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại