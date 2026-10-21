Danh tính nam sinh đấm cô giáo gãy xương cánh mũi ngay trên bục giảng ở Hà Nội

Vụ việc khiến cô giáo bị gãy xương cánh mũi phải, đọng nhiều dịch máu bên trong, rách vách ngăn, bên ngoài mũi rách khoảng 5cm.

Vụ việc một nam sinh có hành vi đấm cô giáo ngay trên bục giảng, xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, TP Hà Nội) đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Danh tính nam sinh đã được xác định là L.H.V. (học sinh lớp 12D5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi).

Thông tin trên báo VTC News cho hay, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích. Nữ giáo viên bị hành hung là cô Lê Thị Hòa (Giáo viên chủ nhiệm với 12D5, đồng thời là giáo viên dạy Toán của lớp).

V. có hành động lao lên đánh cô giáo gây bức xúc dư luận. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết thêm, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 19/10, trong tiết Toán của cô Hòa, V. cùng một số em bị phạt đứng góc lớp trên bục giảng vì không làm bài tập về nhà.

Bực tức vì bị phạt, trong lúc cô giáo đang đứng trên bục giảng, quay lưng về phía V., nam sinh đã tiến đến đánh cô giáo. Sự việc sau đó được các học sinh trong lớp can ngăn và V. dừng lại. Nữ giáo viên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (tỉnh Phú Thọ). Hậu quả, cô Hòa bị gãy xương cánh mũi phải, đọng nhiều dịch máu bên trong, rách vách ngăn, bên ngoài mũi rách khoảng 5cm.

Hiện Công an xã Nội Bài đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.