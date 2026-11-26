Cái chết của nam ca sĩ nổi tiếng đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ.

Sáng 26/11, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ người Anh - Andy Taylor (thành viên ban nhạc Duran Duran) vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 di căn. Theo thông báo từ gia đình, nam nghệ sĩ người Anh đã ra đi thanh thản tại nhà riêng trong vòng tay yêu thương của những người thân yêu.

Andy Taylor trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 65, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp thế giới.

Andy Taylor vừa qua đời vì ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 di căn. Ảnh: People

Vợ Andy Taylor đau xót chia sẻ: “Với thế giới, Andy là 1 tay guitar xuất chúng, còn với chúng tôi, anh ấy là người chồng tuyệt vời nhất và là 1 người cha đầy tình yêu thương. Anh ấy là chỗ dựa vững chắc của cả gia đình. Đối với anh ấy, gia đình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Không gì khiến Andy hạnh phúc hơn việc cả nhà được quây quần bên nhau. Dù âm nhạc có đưa anh ấy đi xa đến đâu thì trái tim anh ấy vẫn luôn hướng về gia đình. Anh ấy đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật trong suốt những năm qua bằng tất cả sự kiên cường của mình. Andy chưa bao giờ bỏ cuộc cũng như chưa từng đánh mất tình yêu cuộc sống và đã chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Tình yêu thương mà người hâm mộ khắp thế giới dành cho Andy trong suốt thời gian qua đã mang lại cho anh ấy nguồn an ủi và sức mạnh to lớn. Chúng tôi sẽ mãi biết ơn vì điều đó”.

Cái chết của nam ngôi sao đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình. Ảnh: X

Trong khi đó, các thành viên của ban nhạc Duran Duran mới đây cũng đã có động thái tưởng niệm dành cho người bạn quá cố: “Andy đã ở bên chúng tôi ngay từ những chương đầu tiên của sự nghiệp. Từ khoảnh khắc Andy đặt chân từ vùng Đông Bắc nước Anh tới Birmingham với cây đàn guitar trên tay, cậu ấy đã thổi vào âm nhạc của chúng tôi ngọn lửa nhiệt huyết cùng phong thái đầy cuốn hút không thể bị phai mờ. Tiếng đàn của Andy đã góp phần đưa những ca khúc của chúng tôi vươn ra toàn thế giới. Thật tuyệt vời khi được làm nhạc cùng cậu ấy. Những khoảng thời gian bên nhau có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tất cả chúng tôi”.

Trong bài đăng tưởng niệm, các thành viên Duran Duran cũng xót xa nhắc lại lần Andy Taylor gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nên không thể tham dự lễ vinh danh ban nhạc tại Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll hồi năm 2022.

Các thành viên Duran Duran vừa có động thái tưởng nhớ nam ca sĩ quá cố. Ảnh: People

Duran Duran phát hành đĩa đơn đầu tay Planet Earth vào năm 1981, tiếp nối sau đó bằng loạt bản hit kinh điển bao gồm Hungry Like the Wolf, Rio và Girls on Film. Được biết, Andy Taylor cũng tham gia sáng tác những bản hit đình đám đi cùng năm tháng này.

Andy Taylor rời Duran Duran hồi năm 1986 để theo đuổi sự nghiệp solo và đã phát hành được 3 album đáng chú ý bao gồm Thunder, Dangerous và Man’s a Wolf to Man.

Sau đó, nam nghệ sĩ tái hợp với Duran Duran vào năm 2001 cho chuyến lưu diễn và trong album mang tên Astronaut sau đó 3 năm trước khi rời đi 1 lần nữa hồi năm 2006.

Trước khi qua đời, Andy Taylor cũng đã góp mặt trong album phòng thu thứ 16 của Duran Duran mang tên Danse Macabre phát hành cách đây 3 năm.

Andy vẫn kiên trì hoạt động nghệ thuật trong những năm tháng cuối đời dù phải chống chọi với bệnh tật. Ảnh: People