Danh tính nam ca sĩ 27 tuổi tử vong sau khi bị cành cây lớn bất ngờ rơi trúng ô tô

Nghệ sĩ người Australia gốc Thái Talae Rodden, được biết đến với nghệ danh RICEWINE, qua đời ở tuổi 27 sau một vụ tai nạn giao thông tại bang Victoria, Australia.

Ngày 10/8, Talae Rodden cùng mẹ là bà Sally di chuyển trên đường Mount Buller Road, bang Victoria, Australia. Khi chiếc xe đang lưu thông, một cành cây lớn bất ngờ rơi xuống, trúng vào ô tô.

Lực lượng cứu hộ và đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, Talae Rodden đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Mẹ của anh bị thương nặng trong vụ tai nạn.

Talae Rodden (Ảnh: Khaosod)

Với người hâm mộ âm nhạc tại Thái Lan, RICEWINE là cái tên quen thuộc trong cộng đồng indie. Nghệ sĩ này từng nhiều lần biểu diễn tại Thái Lan, trong đó có một đêm nhạc ở Chiang Mai và màn xuất hiện tại Maho Rasop Festival 2024.

RICEWINE là dự án âm nhạc do chính Talae Rodden thực hiện, kết hợp nhiều thể loại như indie pop, lo-fi, hip-hop và folk. Âm nhạc của anh được biết đến với màu sắc giàu cảm xúc và phong cách riêng.

Một số ca khúc của RICEWINE như “Summer Spent”, “Maybe”, “Photo” và “Already Gone” nhận được sự yêu thích của cộng đồng nghe nhạc indie tại Australia cũng như khán giả quốc tế.

Thông tin Talae Rodden qua đời ở tuổi 27 khiến người hâm mộ và những người từng theo dõi âm nhạc của anh tại Thái Lan và nhiều nơi khác bày tỏ tiếc thương.

Nguồn: Khaosod