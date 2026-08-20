Danh tính đối tượng xăm trổ đánh người, thách thức 'quay video thoải mái'

Liên quan đến vụ đối tượng xăm trổ đi xe máy đánh người tham gia giao thông, thách thức 'quay video thoải mái', cơ quan Công an đã làm rõ danh tính người này.

Đối tượng có hành vi đánh người đi đường. Ảnh cắt từ video

Ngày 20/9, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng xăm trổ có hành vi đánh người đi đường, thách thức quay video tại nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng.

Theo đó, đối tượng này được xác định là N.K.T (SN 1981, trú tại phường Kiến Hưng). Tuy nhiên thời điểm công an tới xác minh, mời làm việc thì N.K.T không có mặt tại địa phương, gia đình chưa rõ đi đâu.

Ngoài ra, nạn nhân trong vụ việc là Đ.N.T (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Hiện T. đang đi khám thương tích và làm việc với cơ quan Công an để phối hợp cung cấp thông tin.

Trước đó, tối 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam giới điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ BKS 29BE-071.XX có hành vi dùng tay đánh người điều khiển xe máy màu xám BKS 29AE-255.XX tại nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng.

Ngoài ra, đối tượng này còn thách thức người đi đường quay video.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, triệu tập những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.