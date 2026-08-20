HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính đối tượng xăm trổ đánh người, thách thức 'quay video thoải mái'

Thanh Hà
|

Liên quan đến vụ đối tượng xăm trổ đi xe máy đánh người tham gia giao thông, thách thức 'quay video thoải mái', cơ quan Công an đã làm rõ danh tính người này.

Đối tượng có hành vi đánh người đi đường. Ảnh cắt từ video

Ngày 20/9, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng xăm trổ có hành vi đánh người đi đường, thách thức quay video tại nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng.

Theo đó, đối tượng này được xác định là N.K.T (SN 1981, trú tại phường Kiến Hưng). Tuy nhiên thời điểm công an tới xác minh, mời làm việc thì N.K.T không có mặt tại địa phương, gia đình chưa rõ đi đâu.

Ngoài ra, nạn nhân trong vụ việc là Đ.N.T (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Hiện T. đang đi khám thương tích và làm việc với cơ quan Công an để phối hợp cung cấp thông tin.

Trước đó, tối 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam giới điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ BKS 29BE-071.XX có hành vi dùng tay đánh người điều khiển xe máy màu xám BKS 29AE-255.XX tại nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng.

Ngoài ra, đối tượng này còn thách thức người đi đường quay video.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, triệu tập những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng xăm trổ không đội mũ bảo hiểm, phía sau chở một phụ nữ hành hung nam thanh niên đi cùng cô gái ngay giữa đường. Khi một số người can ngăn, quay video thì đối tượng xăm trổ còn thách thức “quay video thoải mái”.

Tags

xăm trổ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại