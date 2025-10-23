Danh tính đối tượng dùng hung khí đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Vụ việc một người đàn ông dùng hung khí tấn công nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân xảy ra sáng 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Trao đổi trên Tuổi Trẻ Online trưa 23/10, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay, thông tin ban đầu, theo lời kể của một số nhân chứng cung cấp cho lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An sáng cùng ngày, một số người nhà bệnh nhân ở khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thấy một người đàn ông vào phòng.

Đối tượng dùng dao đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã bị khống chế. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Người này sau đó đến các giường bệnh, đòi lấy các bé và định ném ra cửa sổ. Một số người nhà bệnh nhân phát hiện đã sự việc đã tới căn ngăn thì bị người đàn ông trên dùng hung khí tấn công. Một số nhân viên y tế sau đó cũng bị người đàn ông này tấn công. Theo bà Chung, có ít nhất hai người bị thương, trong đó, một người nhà bệnh nhân bị đâm ở vùng cổ, một nữ nhân viên y tế bị đâm vùng phổi hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin thêm, khi đối tượng đang rượt đuổi một nhân viên y tế trong phòng làm việc thì công an đã có mặt, khống chế, bắt giữ. Đối tượng này cũng bị thương ở tay phải.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Sự việc khiến không khí tại bệnh viện trở nên hỗn loạn.

Cũng theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, nghi phạm bước đầu được xác định là B.V.V. (29 tuổi, quê ở Bắc Ninh, hiện trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An). V. có vợ vừa sinh đôi hai bé, đang ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh, thông tin về sự việc. Tính chất nghiêm trọng của sự việc khiến dư luận vô cùng hoang mang, bất bình. Mọi người mong các nạn nhân tai qua nạn khỏi, đồng thời đối tượng gây ra sự việc sẽ bị pháp luật nghiêm trị.