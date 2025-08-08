Danh tính đối tượng cầm hung khí xông vào nhà chém gần đút cánh tay người đàn ông ở Hải Phòng

Chiều 6/8, anh P.N.D. (SN 1990, ở khu Tân Lập, phường Dương Kinh, Hải Phòng) đang ngồi chơi, hút thuốc trong phòng khách tại nhà của một người bạn ở xã Nghi Dương (Hải Phòng) thì bất ngờ bị đối tượng cầm hung khí xông tới chém. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến anh D. không thể phản kháng. Sau khi gây án, đôi tượng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân ôm tay do bị thương nặng.

Anh D. sau đó được chuyển vào viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu, nhiều vết thương. Bệnh nhân đã được hồi sức chống sốc, giảm đau làm các xét nghiệm và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Ca mổ diễn ra lúc 20h ngày 6/8, kết thúc vào 2h ngày 7/8. Sau mổ, mạch quay trụ của bệnh nhân bắt được nhưng yếu, có hồi lưu mao mạch ngón tay. Anh D. đã tỉnh, tự thở, mạch huyết áp ổn định.

Thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại, ông Phạm Trung Huy, Bí thư Đảng uỷ xã Nghi Dương (Hải Phòng) cho biết, nghi phạm trong vụ việc trên đã ra công an xã đầu thú ngay trong đêm 6/8. Được biết, Nghi phạm ở Kiến Thụy, Hải Phòng.

Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo luật định.