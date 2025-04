Danh tính đôi nam nữ 3 lần trốn triệu tập của công an vừa bị bắt tạm giam

Theo đó, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Nguyễn Như Quân (34 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TPHCM, chỗ ở tại phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Hồ Ái Phượng (39 tuổi, cư trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).

Hai bị can bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của pháp luật.

Hai bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Qua điều tra, Công an xác định, ngày 7 và 8/12/2023, Quân và Phượng nhờ người thân đứng ra vay của người khác 3 tỷ đồng với lý do là để đáo hạn khoản vay cho căn nhà trên đường Trường Chinh (phường An Khê) đang thế chấp tại một ngân hàng.

Trên thực tế, căn nhà này đang vay thế chấp tại một ngân hàng khác và Quân, Phượng cần tiền để tiêu xài, không phải vay nhằm đáo hạn ngân hàng.

Nhận được 3 tỷ đồng, Quân và Phượng sử dụng để tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng trả nợ. Cơ quan CSĐT đã gửi giấy triệu tập 3 lần đối với Quân và Phượng nhưng đều không chấp hành mà tìm cách lẩn trốn nên CQĐT phải ra quyết định truy tìm.

Qua truy xét, ngày 15/4, Công an phát hiện cặp đôi trên có mặt tại nơi cư trú nên triển khai lực lượng theo dõi, phối hợp lực lượng bắt giữ Quân khi đang lẩn trốn tại nhà và Phượng đang lẩn trốn tại phường Hòa Khánh Nam.

Để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý, Cơ quan CSĐT thông báo cho ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Như Quân và Hồ Ái Phượng thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu) hoặc qua Điều tra viên Mai Văn Thành, điện thoại 0914.222.592 để trình báo, cung cấp thông tin.