Danh tính cô gái bị mắng "gọi vốn" trên sân pickleball vì mặc mát mẻ: Chính chủ đáp trả căng

Mới đây, một cô gái chơi pickleball bất ngờ thu hút sự chú ý trên nền tảng MXH Threads khi đăng tải loạt ảnh đang tập trung trong trận đấu của mình. Theo đó, cô diện một chiếc áo bra thể thao cùng chân váy xếp ly ngắn, có thiết kế so le. Song cũng vì thiết kế của chiếc váy, cùng với góc chụp khi vận động thể thao nên tạo ra một số tình huống có phần hớ hênh, dễ gây phản cảm.

Điều này khiến bài đăng của cô gái có tới hơn 1 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người lên án, cho rằng trang phục này của cô không phù hợp để lên sân pickleball nói riêng hay chơi thể thao nói chung.

Cô gái gây tranh cãi vì trang phục pickleball của mình (Nguồn: @emkimsayhi)

Cộng đồng mạng bày tỏ với outfit này chủ yếu sẽ là những người ra sân “sống ảo”, mục đích khoe body thay vì tập trung vào vận động thể chất. Thậm chí, một vài bình luận còn công kích cho rằng cô gái chỉ “chơi thể thao trá hình”, "gọi vốn"....

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng trang phục này không có gì gọi là quá phản cảm. Hơn nữa, với những ai đã từng chơi pickleball cũng lên tiếng bênh vực, cho hay bộ môn này phải vận động nhiều, tốn khá nhiều calo cho một buổi tập. Đôi khi chỉ cần khoảng 30 phút chơi pickleball thôi mồ hôi cũng đã đầm đìa, nhễ nhại cùng với thời tiết ngoài trời. Do đó, rất khó để mặc đồ kín mít từ đầu đến chân.

Có ý kiến cho rằng một phần "sự khó chịu" của trang phục đến từ góc chụp

Ngoài ra, những người chơi pickleball cũng chia sẻ rằng không có quy định cụ thể nào về trang phục khi tập luyện hay thi đấu bộ môn này. Chính vì vậy mỗi người chơi đều có thể lựa chọn trang phục khiến họ cảm thấy thoải mái nhất.

Về phía cô gái đăng bài gây tranh cãi, cô cũng thẳng thắn đáp trả một bình luận khiếm nhã liên quan đến mình. Theo đó khi bị nghi ngờ ra sân để “gọi vốn”, cô gái này lập tức “flex” thành thích: “Gọi được giải 3 rồi nhé bạn ơi, khỏi vơ đũa cả nắm nhé”.

Cô nàng thực tế là một người chơi thể thao "chính hiệu", thẳng thắn đáp trả bình luận khiếm nhã

Bên cạnh đó, trên trang Instagram có hơn 28k người theo dõi của mình, cô bạn cũng thường xuyên đăng ảnh tập luyện, chơi nhiều môn thể thao. Cô từng chơi golf, lướt sóng, leo núi, chạy bộ,... và gần đây nhất là chơi pickleball. Cô nàng cũng tập luyện pickleball bài bản với huấn luyện viên và tham gia một số giải đấu phong trào.

Trên thực tế, nhiều mỹ nhân nổi tiếng cũng diện trang phục tương tự cô gái này khi trên sân đấu pickleball. Phần lớn nhiều người cho rằng, chơi thể thao, mặc trang phục vừa thoải mái, vừa tôn dáng là điều bình thường. Miễn sao đừng diện những bộ đồ không phải thiết kế dành riêng cho chơi thể thao hoặc phản cảm quá mức.

Milan Phạm (Phạm Trà My, SN 1990) - người cũng từng vướng tranh cãi về trang phục bày tỏ: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, tui chơi đến nỗi chuột rút ngay giữa livestream là biết chơi như nào rồi đó… Người ngợm ướt nhẹp chơi 7-8 tiếng 1 ngày giữa trời nóng 40 độ thì mặc gì đây? Vừa lòng bản thân đã khó nên không thể làm làm vừa lòng thiên hạ nữa đâu”.

Milan Phạm cũng từng trở thành nhân vật bị bàn tán vì trang phục trên sân

Hay như Phương Dung, cô gái cũng từng bị cả cõi mạng công kích khi bị chụp lén trên sân pickleball với trang phục được cho là phản cảm cũng chia sẻ: “Dư luận thì có người phản ứng tích cực, có người tiêu cực nên không có vấn đề gì. Còn trang phục mà mình mặc là trang phục của pickleball luôn. Mình thấy bên nước ngoài mặc để chơi pickleball nên mới order về mặc. Người ta có bán thì mình mới có mua chứ đâu có tự may được đâu.

Không chỉ mình mà nhiều bạn trẻ mặc như vậy và cũng không ai nói năng hay bàn tán gì. Sự việc hôm nay là lần đầu tiên mình gặp. Bản thân mình đi chơi thể thao cũng trên tinh thần vui vẻ, không nghĩ sâu xa đến những chuyện như mọi người đang nói”.

Phương Dung cho rằng các trang phục đều do brand chuyên đồ tập thiết kế, nếu nói phản cảm thì không biết mặc gì mới đúng

Người đẹp Cao Quyên cũng chuộng những bộ đồ thoải mái vì trên sân pickleball cực nóng

Cùng với đó, dân tình cũng bày tỏ rằng người chơi thể thao, quan trọng nhất vẫn là quá trình thi đấu của mỗi tay vợt, mỗi cú đánh, sự lăn xả. Còn về vấn đề trang phục, miễn sao người mặc cảm thấy thoải mái, gợi cảm một chút vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, phái nữ đều diện trang phục thuộc các brand chuyên đồ tập, có độ chuẩn chỉnh từ chất liệu đến phom dáng nên outfit không còn là điều phải bàn cãi.