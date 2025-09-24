Từng trúng số 34 tỉ đồng, giờ trúng tiếp vào ngày 23/9: Tiết lộ bất ngờ về danh tính người trúng thưởng

Câu chuyện về người phụ nữ may mắn trúng số lần 2 trong một năm khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý. Đó là câu chuyện của chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh - chị Lê Thị Kim Thanh (40 tuổi). Chia sẻ trên Thanh Niên, chị Kim Thanh cho biết chiều 23/9, chị đã quyết định lấy lại hết vé số bị ế và không ngờ mình lại trúng thưởng. Số tiền thưởng lần thứ 2 không quá lớn, nhưng sự may mắn lần này khiến chị cùng gia đình không khỏi vui mừng.

Theo đó, 40 tờ vé trúng giải bảy của chị Thanh có 3 số cuối là 842 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23/9. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 047346.

40 tờ vé số trúng giải bảy của chị Thanh.

Cách đây không lâu, chị Kim Thanh và người thân từng trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28/2 vừa qua. Số tiền hơn 34 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng số được chị Kim Thanh chia đều cho 7 thành viên trong gia đình.

Ngày hôm đó, gia đình 7 người nhà chị Thanh đã bắt xe đi Bình Thuận tận hưởng một chuyến du lịch. khi nghe tin ở nhà còn 6 cây vé số, các thanh viên trong gia đình chị Thanh quyết định mua hết, tổng cộng hơn 8 triệu tiền vé. Mẹ chị Thanh ở nhà dò số và không ngờ lại trúng số lớn như vậỵ.

Tương tự trường hợp của chị Thanh, câu chuyện của chủ đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, chủ đại lý đã trúng 140 tờ vé số giải bảy của đài Bình Phước với tổng giá trị 28 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20/9. 140 tờ vé có ba số cuối là 524. Trong khi giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn là 663442.

Theo chia sẻ từ phía đại lý Thu Diễm thì do trục trặc tài khoản ngân hàng nên khách đặt mua 140 vé quyết định không mua. Chính vì thế đại lý giữ lại 140 tờ và bất ngờ trúng. Số tiền thưởng khiến đại lý vô cùng vui.