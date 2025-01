Danh tính cô gái 18 tuổi bắt cóc bé 3 tuổi tại trường mầm non

Chiều 14/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, người dân cùng Công an TP Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được đối tượng Đồng Thị Thu (18 tuổi, trú tại thôn Sú, phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên.

Đồng Thị Thu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 13/1, Đồng Thị Thu đến Trường mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, TP Thủy Nguyên) đưa cháu N.T.M. rời khỏi trường bằng taxi.

Sau đó, người thân đến trường đón cháu M. thì được cô giáo thông báo bé được một cô gái đưa về.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương đã vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và xác định sau khi dẫn bé gái ra khỏi sân trường, người phụ nữ trên đã bắt taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân), cách khu vực Trường mầm non Thiên Hương khoảng 20 km và mất dấu.

Bé gái thời điểm được người dân giải cứu.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em. Đối tượng là người không quen biết, không được gia đình đồng ý đón cháu đã tự ý vào Trường mầm non Thiên Hương đưa cháu bé 3 tuổi thoát khỏi sự quản lý, chăm nom của bố mẹ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em, đã phạm vào tội: "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Hành vi của đối tượng không những gây hoang mang lo lắng cho gia đình và mọi người về sự an toàn của cháu bé mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn nên cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin được biết, đối tượng đã từng bị bệnh thần kinh. Nếu xét thấy đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường thì Cơ quan điều tra sẽ xem xét đối tượng đã từng điều trị bệnh để có căn cứ trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng và có hay không đồng phạm trong vụ việc này để xử lý tương ứng theo quy định của pháp luật. Chúc mừng cháu bé đã được an toàn trở về bên gia đình. Cảm ơn lực lượng CAND và người dân đã giúp đỡ gia đình cháu Điều 153 quy định về Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi như sau: 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; d) Đối với từ 02 người đến 05 người; đ) Phạm tội 02 lần trở lên; e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Đối với 06 người trở lên; c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; d) Làm nạn nhân chết; đ) Tái phạm nguy hiểm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.