Cảnh sát thu giữ thanh kiếm của Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình bị bắt tạm giam, thu giữ thanh kiếm dài gần 80cm

Liên quan vụ người đàn ông lái xe Mercedes rút kiếm đe dọa công nhân môi trường đô thị ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), chiều qua 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết đinh khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình, biệt danh Bình “con” (53 tuổi, trú tại số 4 Bùi Thị Xuân, phường Tân Tiến, TP Nha Trang) về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình (Ảnh: VGP).

Báo Khánh Hoà dẫn kết quả điều tra cho thấy, khoảng 15h chiều 11/1, trong lúc nhóm công nhân của Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang đang trang trí, chăm sóc hoa khu vực công viên bờ biển cạnh Tháp Trầm Hương bên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ thì Nguyễn Thanh Bình điều khiển ô tô màu đen, nhãn hiệu Mercedes BKS 79A-333.64 dừng lại ở khu vực này.

Ngay sau đó, Bình mở cửa bước xuống xe, đi bộ về phía công viên tự ý bẻ một cành hoa để tặng người bạn gái cùng đi trên xe ô tô.

Công an thu giữ thanh kiếm Nguyễn Thanh Bình sử dụng đe dọa nhân viên chăm sóc công viên (Ảnh: Báo Khánh Hoà).

Bị chị H. (nữ công nhân môi trường) nhắc nhở hành vi bẻ hoa, người đàn ông thách thức, chửi bới và còn mở cốp xe ô tô lấy thanh kiếm ra đe dọa. Sau khi được người phụ nữ đi cùng xe can ngăn, Nguyễn Thanh Bình đã quay lại xe ô tô, tiếp tục ném một chai nước về phía nhân viên chăm sóc Công viên bờ biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Nha Trang khẩn trương vào cuộc truy xét, làm rõ hành tung Nguyễn Thanh Bình, thu giữ cây kiếm dài gần 80cm của đối tượng.

Clip ghi lại hình ảnh Nguyễn Thanh Bình dùng kiếm đe dọa nhân viên đô thị tại TP Nha Trang.

Nguyễn Thanh Bình có thể đối diện án phạt nào?

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình ở TP Nha Trang.

Được biết, nhân thân Nguyễn Thanh Bình có nhiều hành vi phạm pháp, từng bị đi tù nhiều năm về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Gây rối trật tự cộng cộng”, “Cố ý gây thương tích”.

Cụ thể, theo tìm hiểu của báo Tiền phong, hơn 10 năm về trước, Bình "con" thường xuyên đánh bóng thương hiệu Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Thiên Bình do mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bình đã được một tạp chí tặng kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững”.

Bình "con" dùng vỏ bọc trên để che giấu những hoạt động phạm pháp ở khách sạn Thiên Bình (số 4 đường Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến, TP Nha Trang) và khách sạn Thiên Bình 2 (số 25 đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, TP Nha Trang).

Ngày 20/10/2011, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an để triệt phá tụ điểm “ăn chơi trụy lạc” do Bình “con” cầm đầu tại khách sạn Thiên Bình và Thiên Bình 2.

Tại đây, công an thu giữ gần 20 gam ma tuý tổng hợp trong túi quần Bình, đồng thời phát hiện một số dược liệu khác và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý, 1 súng hơi cay, nhiều hung khí tại nơi ở của Bình trong khách sạn Thiên Bình 2… sau đó bị toà tuyên án 7 năm 6 tháng tù.

Sở dĩ Nguyễn Thanh Bình có biệt danh là Bình "con" vì dáng người nhỏ con.

Nguyễn Thanh Bình bị Công an TP Nha Trang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng (Clip: Báo Khánh Hoà).

Theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội gây rối trật tự công cộng như sau: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; Tái phạm nguy hiểm. Như vậy, theo quy định nêu trên thì người phạm tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 thì sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.