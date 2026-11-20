Cô dâu Ý Thơ chở chồng cùng bố mẹ di chuyển quãng đường hơn 200km hết 4 tiếng để đến nhà trai làm lễ thành hôn.

Mới đây, nhiều người vô cùng thích thú khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một cô dâu tự lái xe hoa đi quãng đường 200km về nhà chồng trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Theo đoạn clip, cô dâu xinh đẹp diện áo dài trắng, tự tay điều khiển xe hơi. Hình ảnh khiến nhiều người vừa bất ngờ, ngưỡng mộ, xen lẫn tò mò, không biết lý do vì sao mà cô dâu lại tự lái xe hoa thay vì để chú rể lái hoặc thuê người lái như thường lệ.

Được biết, cô dâu trong đoạn clip là chị Võ Đặng Ý Thơ (24 tuổi, quê ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai, hiện đang sống tại TP.HCM). Chồng của chị Thơ là anh Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, quê phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Cặp đôi quen nhau trong thời gian làm việc tại TP.HCM.

Ý Thơ tự lái xe về nhà chồng trong ngày trọng đại. (Ảnh: Tiktok nhân vật)

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Thơ cho biết lễ vu quy của chị diễn ra vào ngày 14/11 vừa qua. Sau đó 2 ngày, gia đình chị Thơ tiếp tục sang nhà trai ở Đắk Lắk để tổ chức lễ thành hôn. Trên quãng đường di chuyển sang nhà trai hơn 200km, chị Thơ đề nghị tự lái xe hoa, chủ chú rể cùng bố mẹ ruột.

Lý do khiến chị Thơ muốn tự lái xe là bởi từ nhỏ chị đã dễ bị say xe. Chị thậm chí cảm thấy khó chịu ngay cả khi được mẹ chở bằng xe máy. Do đó, chị muốn tự lái xe hoa thay vì ngồi ghế phụ để tránh bị say xe. Cô dâu cảm thấy yên tâm, vững vàng hơn khi cầm lái vì có chồng và bố mẹ cùng đồng hành trên xe. Phía sau xe hoa còn có đoàn nhà gái gần 50 người đi cùng để dự lễ cưới tại nhà trai.

Cô dâu Ý Thơ xinh đẹp và ông xã vừa tổ chức lễ thành hôn vào ngày 16/11 vừa qua. (Ảnh: Tiktok nhân vật)

Cô dâu xinh đẹp chia sẻ, bản thân đã có giấy phép lái xe ô tô hơn 2 năm. Trong thời gian làm việc tại TP.HCM, chị Thơ cũng thường xuyên sử dụng ô tô của gia đình để đi lại nên khá tự tin. Hành trình di chuyển hơn 200km kéo dài hơn 4 tiếng. Đoàn đã thuận lợi, suôn sẻ đến gia đình nhà trai đúng giờ để chuẩn bị cho lễ thành hôn.

Theo chị Thơ, nhiều người không biết nên nghĩ chị muốn thể hiện song thực tế, chị chỉ đơn giản là muốn tránh cảm giác khó chịu khi ngồi trên xe. Việc tự lái xe trong ngày cưới đã mang lại cho chị một kỷ niệm khó quên. Sau khi hoàn tất các nghi lễ cưới hỏi, chị Thơ và ông xã đã quay trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật ở TP.HCM.

Đoạn clip ghi lại cảnh tự lái xe về nhà chồng được cô dâu đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút 1,2 triệu lượt xem, gần 40 nghìn lượt thích và gần 800 lượt bình luận. "Người ta thì chồng rước còn đây thì vợ rước, cô dâu vừa đẹp vừa giỏi"; "Cô dâu nhìn ngầu quá"; "Công nhận là cô dâu giống mình đấy ạ. Mình cứ lái xe thì không sao còn nếu mà ngồi sau là say xe khủng khiếp. Chắc là do lái xe đòi hỏi sự tập trung nên quên mất cả say xe";... cư dân mạng bình luận.