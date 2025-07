Danh tính chủ nhân 5 tòa nhà tỷ USD đầu tiên kết nối thẳng vào ga ngầm Metro Bến Thành - Suối Tiên

Theo quy hoạch tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự kiến có 5 tòa nhà nằm trong 3 khu phức hợp sẽ kết nối trực tiếp với ga ngầm tuyến metro số 1, bao gồm: dự án khu tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon), UnionSquare Tower, VPBank Tower, Marina Central Tower và Vinhomes Golden River trong Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

UnionSquare Tower – khu phức hợp ngay cung đường “độc nhất vô nhị”

Trong đó, Union Square, toà nhà đầu tiên tại Việt Nam kết nối thẳng tầng hầm đến nhà ga ngầm đường sắt đô thị, nằm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - cung đường đắc địa "độc nhất vô nhị" tại Sài Gòn.

Đây là tuyến bộ tập trung nhiều khách sạn, cao ốc Tp.HCM như Rex Hotel, Sun Wah Tower, BIDV Tower, Kim Đô Hotel, Palace Hotel, Times Square... Hầu hết các bất động này đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Riêng Union Square, đây là khu phức hợp trung tâm mua sắm mang phong cách kiến trúc Pháp với diện tích gần 9.000 m2, quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao.

Tổng vốn đầu tư của Union Square (trước đây là Vincom Centre A) ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng. VIPD Group (đơn vị trong hệ thống Vạn Thịnh Phát) đã mua lại trung tâm thương mại này từ Vingroup với mức giá gần 10.000 tỷ đồng vào năm 2013.

Ảnh: UnionSquare Tower.

The Spirit of Saigon – dự án tỷ USD vừa đổi chủ

The Spirit of Saigon - toà nhà gây chú ý nhiều năm liền với vị trí vô cùng đắc địa, sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính (quận 1), đối diện chợ Bến Thành.

The Spirit of Saigon là dự án phức hợp rộng 8.600 m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (quận 1, Tp.HCM). Dự án gồm hai tòa tháp 46 tầng và 55 tầng. Sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, The Spirit of Saigon được khởi động lại và xây các tầng tháp.

Giai đoạn 2021 đến tháng 11/2022, dự án lần lượt qua tay nhiều nhà phát triển địa ốc lớn tại Việt Nam. Sau đó, dự án đổi tên thành One Central HCM và Pearl nhưng vẫn "đắp chiếu" cho đến nay.

Dự án The Spirit of Saigon còn liên quan đến câu chuyện giữa bà Trương Mỹ Lan - bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát và tập đoàn Bitexco. Ghi nhận thông tin các bị cáo nêu tại Toà, Bitexco đã chuyển nhượng dự án The Spirit of Saigon cho Vạn Thịnh Phát với giá 22.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2024, trước khi hồ sơ của dự án được chuyển qua C03 tiếp tục điều tra sau phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bitexco đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH Saigon Glory. Bên nhận chuyển nhượng là công ty TNHH Phương Đông Hà Nội.

Ảnh: The Spirit of Saigon.

Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son sở hữu toà tháp cao thứ ba Sài Gòn

Marina Central Tower và Vinhomes Golden River trong Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son cũng là hai dự án đình đám tại quận 1.

Trong đó, Marina Central Tower (tên cũ là The Sun Tower) có 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, nằm cạnh cầu Ba Son và giáp các tòa tháp căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott tại Grand Marina Saigon. Với chiều cao lên tới 240m, 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, Marina Central Tower hiện được xem là dự án cao thứ 3 của Sài Gòn (sau Landmark 81 và Bitexco Tower).

Dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes. Con số vốn không được công bố song theo một số nguồn tin lên đến hàng tỷ USD.

Còn Vinhomes Golden River, được biết đến với tên gọi Vinhomes Ba Son, là một khu đô thị phức hợp cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm quận 1, Tp.HCM. Dự án này được đầu tư bởi tập đoàn Vingroup, với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Theo thông tin trước đây, khu đất thực hiện dự án Vinhomes Golden River từng được nhà đầu tư Hàn Quốc đề nghị rót khoảng 5 tỷ USD đầu tư vào.

Ảnh: Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

Cuối cùng, VPBank Tower – toà nhà mới nằm trên đường Tôn Đức Thắng, ngay trung tâm hành chính và kinh tế của Tp.HCM, có quy mô 26 tầng nổi và 5 tầng hầm.

Dự án được xây dựng trên diện tích 1.754 m2 với 26 tầng. Tuy chỉ là toà văn phòng, song vị trí của VPBank Tower đặt trong khu phức hợp kế cạnh loạt toà nhà đình đám như Lotte của Hàn Quốc, LIM Tower của Hoa Lâm Group, Liberty Central Sài Gòn Riverside thuộc hệ thống Saigonrourist, Le Meridien Saigon, The Waterfront Saigon, The Nexus Tower….

Ảnh: VPBank Tower.

Về tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, dự án có tổng chiều dài gần 20km với 14 nhà ga. Tuyến được định hướng kéo dài từ ga Suối Tiên (Tp.HCM) đến tỉnh Bình Dương và Đồng Nai trong tương lai.

Việc kết nối với các khu phức hợp lớn cho thấy bước tiến về hạ tầng của Việt Nam, tương tự các đô thị lớn trong khu vực như Singapore hay Bangkok (hầu hết các nhà ga metro lớn đều có lối kết nối trực tiếp đến các trung tâm thương mại, khu phức hợp lớn).

Theo kế hoạch, tuyến metro số 1 sẽ được vận hành vào tháng 7 năm nay sau 12 năm xây dựng. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, dự án sẽ phải lùi thời gian vận hành khai thác thử sang tháng 10 và sẽ kéo dài khoảng 2 tháng.