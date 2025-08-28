Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9

Thời gian này, Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu. Không chỉ các chiến sĩ có mặt trong đội hình các khối diễu binh A80 được yêu mến, lực lượng cảnh sát, chiến sĩ, công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, trật tự cũng gây sốt mạng xã hội với nhiều khoảnh khắc từ dễ thương đến xúc động.

Một trong những cái tên đang "gây bão" sau những ngày tổng hợp luyện A80 là chiến sĩ Lê Văn Tú. Anh thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đường Văn Cao (gần điểm tập kết Cung Thể thao Quần Ngựa).

Chiến sĩ Lê Văn Tú gây sốt bởi ngoại hình điển trai.

Chàng chiến sĩ này sinh năm 2005 tại Thường Tín, Hà Nội. Lê Văn Tú sở hữu gương mặt điển trai, hiền lành cùng nụ cười toả nắng. Hiện anh công tác trong khối Kiểm soát quân sự.

Trên mạng xã hội TikTok hay Facebook, những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ Lê Văn Tú khi đang thực hiện nhiệm vụ liên tục gây bão. Nhiều đoạn clip thu hút đến triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích.

Nhiều khán giả nữ xung quanh liên tục hô tên, bày tỏ sự yêu mến dành cho chàng chiến sĩ trẻ. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người xung quanh, Lê Văn Tú nhiều lần ngại ngùng xấu hổ.

Một số khán giả thậm chí còn cho rằng Lê Văn Tú chính là chiến sĩ kế nhiệm Lê Hoàng Hiệp về độ "gây bão" trên mạng xã hội.

Những đoạn clip về chiến sĩ Lê Văn Tú thu hút hàng triệu view trên mạng xã hội.

Trước đó, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội sau đoạn clip bước xuống xe cùng đồng đội. Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4.

Sau khi dịp lễ 30/4 khép lại, cái tên Lê Hoàng Hiệp vẫn tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Với ngoại hình nổi bật và thần thái đĩnh đạc, anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nam thần quân đội”.

Khoảnh khắc gây bão của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở nhiệm vụ A50.

Thậm chí, một nhóm người hâm mộ mang tên FC Lê Hoàng Hiệp được thành lập, thu hút hơn 2,3 triệu thành viên.

Thời gian này, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Anh cũng xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ với vai trò chiến sĩ cũ, trực tiếp hướng dẫn các nghệ sĩ thực hiện các bài tập, mang đến hình ảnh người lính chuẩn mực, giàu kinh nghiệm.