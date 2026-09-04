Danh tính cầu thủ SN 2008 trong clip với bạn gái ở Phú Thọ được chia sẻ khắp nơi

Khoảnh khắc sau khi xuất hiện trên MXH đã thu hút nhiều sự quan tâm lẫn tranh luận.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam cầu thủ mang áo số 19 của U20 Việt Nam giao lưu với người hâm mộ trên khán đài bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong số những người có mặt tại khu vực này có cả bạn gái của nam cầu thủ.

Khoảnh khắc được ghi lại sau trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 CHDCND Triều Tiên tối 31/8, trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận ra quân của U20 Việt Nam tại giải đấu, tuy nhiên đội chủ nhà không có được kết quả như mong muốn khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.

Trong đoạn clip đang được chia sẻ, cô gái trên khán đài có những tương tác, trò chuyện và hỏi han nam cầu thủ mang áo số 19. Tuy nhiên, thái độ và cách phản ứng lạ của cậu trai trong khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về tương tác giữa cả hai.

Thái độ của nam cầu thủ với người yêu gây bàn tán. Nguồn: Bongdaplus.vn

Đoạn clip sau đó tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Sự tò mò về danh tính chàng trai xuất hiện trong khoảnh khắc này cũng nhanh chóng xuất hiện.

Không mất nhiều thời gian, cư dân mạng đã tìm ra danh tính chàng trai mang áo số 19 là Nguyễn Thiên Phú, sinh năm 2008, quê Hà Nội.

Thiên Phú hiện chơi ở vị trí tiền đạo cho Trẻ Hà Nội và là một trong những gương mặt trẻ đang được chú ý của bóng đá Việt Nam.

Ở tuổi 18, tiền đạo này sở hữu chiều cao khoảng 1m82, có lợi thế về thể hình, khả năng săn bàn và nền tảng thể lực. Thiên Phú bắt đầu gây chú ý rõ nét từ giải U17 Quốc gia 2024, khi cùng U17 Hà Nội giành chức vô địch.

Thiên Phú cao 1m82, hiện chơi ở vị trí tiền đạo.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Thiên Phú là dù còn khá trẻ, anh đã sớm được trao cơ hội thi đấu ở nhiều cấp độ khác nhau. Tiền đạo sinh năm 2008 từng khoác áo các đội trẻ U17, U19 Hà Nội, đồng thời có cơ hội thi đấu tại giải hạng Nhì - môi trường giúp một cầu thủ ở lứa tuổi này sớm làm quen với bóng đá có tính cạnh tranh cao hơn. Anh lần lượt góp mặt ở U17 Việt Nam, rồi được triệu tập lên U19 Việt Nam. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, tiền đạo sinh năm 2008 để lại dấu ấn khi ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước Myanmar.

Sau giải đấu này, Thiên Phú tiếp tục được triệu tập lên U20 Việt Nam. Tại vòng loại U20 châu Á 2027 đang diễn ra, cậu bạn mang áo số 19 và là một trong những cầu thủ trẻ được trao cơ hội ở đội hình U20 Việt Nam.

Không chỉ có bước tiến ở các cấp độ đội tuyển, con đường tại CLB của Thiên Phú cũng đang mở ra những cơ hội mới. Trẻ Hà Nội vừa giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất Quốc gia mùa 2026/27, đồng nghĩa với việc tiền đạo sinh năm 2008 có thêm cơ hội được thi đấu trong một môi trường chuyên nghiệp hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Thiên Phú không quá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nam cầu thủ từng công khai chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên bạn gái được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp.

Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong những buổi hẹn hò, những dịp đặc biệt hoặc các khoảnh khắc đời thường.

Thiên Phú cũng nhiều lần đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của bạn gái trên trang cá nhân, cho thấy mối quan hệ được nam cầu thủ khá thoải mái chia sẻ với mọi người.

Khoảnh khắc đời thường của Thiên Phú và bạn gái.

Vì thế, khi bạn gái Thiên Phú xuất hiện trên khán đài trong đoạn clip đang viral, khoảnh khắc giữa cô và Thiên Phú nhanh chóng được dân mạng chú ý.

Hiện, cả hai vẫn chưa có thêm chia sẻ gì về đoạn clip đang viral.

Ảnh: TikTok NV.