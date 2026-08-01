Danh tính 2 phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm về ở Ninh Bình

Sự việc xảy ra tại khu vực đường đê bao biển thuộc địa bàn xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Sự việc 2 người phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm về, xảy ra tại tuyến đường ven biển thuộc địa phận xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình chiều ngày 20/8 đã khiến dư luận xót xa.

Nguồn tin trên báo Xây Dựng cho hay, nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.N. (SN 1981) và chị V.T.T. (SN 1978) cùng trú tại thôn Thượng Phúc, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, theo thông tin từ UBND xã Rạng Đông, vào khoảng 18 giờ cùng, Công an xã Rạng Đông nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 phụ nữ bị sét đánh bất tỉnh tại khu vực đường đê bao biển thuộc địa bàn xã.

Hiện trường vụ việc thương tâm. (Ảnh: Quê tôi Nghĩa Hưng)

Lực lượng Công an xã Rạng Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Nghĩa Bình. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện do bị thương quá nặng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, chị N. và chị T. đang trên đường đi làm về thì gặp mưa dông lớn và không may bị sét đánh.

Cơ quan chức năng hiện đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.