Đánh sập đường dây tiếp tay cho lừa đảo ở Campuchia, bắt 'bà trùm' Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm

Một đường dây tội phạm hoạt động làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản… vừa bị Công an tỉnh Bình Dương triệt xóa ngay trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025.

Thủ đoạn tinh vi sau việc đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng

Những tháng cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện có một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty liên hệ chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành, do đó, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh

Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng trên do Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, HKTT TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu.

Bản thân Oanh là đối tượng từng có 02 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (vào năm 2010 và năm 2019).

Để thực hiện hành vi, Oanh đã cấu kết với các đối tượng Lê Lý Thành (SN 1988, HKTT tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, HKTT: tỉnh Kiên Giang có 03 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản vào năm 2004, năm 2006 và 2016) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của đối tượng Oanh sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên Giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lê Lý Thành

Ngoài ra, bản thân đối tượng Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan Công an cũng xác định một số thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của tổng công ty điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Đánh sập đường dây tội phạm

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 01/02/2025 (mùng 3 tết Ất Tỵ 2025), Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành và Mười, thu giữ nhiều tang vật gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 02 dấu tên, 01 dấu ngày, tháng, năm, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 05 điện thoại, 03 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thể hiện việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng.Bước đầu,

Ban Chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Đào Trọng Quân

Mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân (SN 1992, HKTT: huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng; khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên Giám đốc trực tiếp rút được.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lê Văn Mười

Xác định đối tượng Quân đang ăn tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Ban Chuyên án đã phân công một tổ công tác nhanh chóng phối hợp Công an tỉnh Thái Bình để tiến hành truy bắt đối tượng Quân và di lý về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Quân đã khai nhận hành vi phạm tội.Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.