Khởi tố Đinh Văn Quân, Đinh Văn Sang và 12 đối tượng trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can với nhiều vai trò, vị trí khác nhau tại tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia), những đối tượng này sử dụng chính những người Việt để lừa người Việt bằng những chính sách hoa hồng hấp dẫn được trích ra từ quá trình hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng đang được tạm giam để điều tra, làm rõ.

Trước đó, quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy; Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng HKQT Nội Bài triệu tập 12 đối tượng, gồm:

Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001), Lưu Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN 2004), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa và Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008), đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Đinh Văn Quân tại cơ quan điều tra (áo khoác xanh).

Quá trình mở rộng đã xác định các đối tượng liên quan, gồm: Đinh Văn Sang (SN 2000), Đào Văn Thủ (SN 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982), đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.