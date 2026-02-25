Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 23/2/2026 đến 12h00’ ngày 24/2/2026) hệ thống camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động ghi hình hàng chục lỗi vi phạm.

Theo dữ liệu trích xuất tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 35 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), ghi nhận 05 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể tại đây:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 24-02-2026 00:26:22 29F05136 Vàng Ô tô khách Không thắt dây đai an toàn 2 23-02-2026 21:06:31 50H64916 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 3 24-02-2026 03:10:52 77C12033 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 23-02-2026 19:37:41 81H00976 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 5 23-02-2026 16:38:15 99C28482 Trắng Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 6 23-02-2026 17:33:10 33M69860 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 23-02-2026 17:25:45 29BE13039 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 23-02-2026 17:11:54 30Z58281 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 23-02-2026 16:58:47 29D148322 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 23-02-2026 16:56:34 29G186028 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 23-02-2026 16:50:51 18H172672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 23-02-2026 16:45:11 89L34673 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 23-02-2026 16:43:09 26H112414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 23-02-2026 07:34:57 29H129550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 23-02-2026 07:19:38 29E230164 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 23-02-2026 07:15:51 29V513869 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 23-02-2026 13:43:31 29C169810 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 23-02-2026 13:25:44 29P202409 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 23-02-2026 13:16:15 30Y23288 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 23-02-2026 12:51:14 29H253309 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 23-02-2026 12:30:27 29N194023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 23-02-2026 12:14:49 18B276629 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 23-02-2026 12:05:14 19AK05784 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 23-02-2026 12:03:19 29E283389 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 23-02-2026 11:07:44 30K31214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 23-02-2026 11:03:54 19P140815 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 23-02-2026 11:00:14 29Y368420 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 23-02-2026 10:29:24 29F121137 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 23-02-2026 09:28:15 29BK00301 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 23-02-2026 08:24:46 29D241549 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 23-02-2026 16:37:28 18C100556 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 23-02-2026 16:24:01 89K10700 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 23-02-2026 16:20:20 29D120078 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 23-02-2026 16:08:46 20G110250 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 23-02-2026 16:01:07 30H26191 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 23-02-2026 15:29:11 30F67603 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 23-02-2026 15:14:59 17637600 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 23-02-2026 15:09:24 29V562274 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 23-02-2026 14:48:09 29AC94546 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 23-02-2026 14:42:25 26B222414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 23-02-2026 17:57:42 35H28517 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 42 23-02-2026 17:39:54 29DA10790 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 43 23-02-2026 17:32:14 29M122131 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 44 23-02-2026 17:21:14 33P18327 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 45 23-02-2026 16:23:33 17H61000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 46 23-02-2026 16:23:32 17HD611000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 47 23-02-2026 16:11:47 29G191743 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 48 23-02-2026 16:02:22 90AC00000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 49 23-02-2026 15:56:17 29M147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 50 23-02-2026 15:37:26 29Y47825 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 51 23-02-2026 15:32:10 29D143287 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 52 23-02-2026 14:49:43 29P168597 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 53 23-02-2026 14:22:34 29Y753975 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 54 23-02-2026 14:05:26 29S159101 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 55 23-02-2026 14:03:15 98B254257 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 56 23-02-2026 13:34:55 89E162117 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 57 23-02-2026 11:39:30 28F112170 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 58 23-02-2026 11:24:24 29MD170254 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 59 23-02-2026 11:17:57 30H78959 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 60 23-02-2026 10:45:08 29AA24786 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 61 23-02-2026 10:32:04 29P126666 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 62 23-02-2026 10:21:02 30K18488 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 63 23-02-2026 09:42:31 29V113081 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 64 23-02-2026 09:36:48 29AD74713 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 65 23-02-2026 09:10:21 29U54571 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 66 23-02-2026 09:00:52 29X99941 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 67 23-02-2026 08:14:22 89E193085 Trắng Xe mô tô Không đội mũ

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168