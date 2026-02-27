HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Huế

NGUYỄN VƯƠNG |

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố 864 người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó TP Huế có 17 ứng viên tại 4 đơn vị bầu cử.

Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, tại TP Huế có 4 đơn vị bầu cử với 17 người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI tại TP Huế để chọn ra 9 người đại diện cho cử tri TP Huế.

Tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường, xã: Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà, Quảng Điền, Đan Điền, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5 có 4 người tham gia ứng cử gồm:

Danh sách ứng cử viên Quốc hội TP Huế Khóa XVI với 17 người tham gia - Ảnh 1.

Danh sách ứng cử viên Quốc hội TP Huế Khóa XVI với 17 người tham gia - Ảnh 2.

Ông Lê Hoài Trung - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 4 TP Huế. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường, xã: Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hoá Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Thuận An có 5 người tham gia ứng cử gồm:

Danh sách ứng cử viên Quốc hội TP Huế Khóa XVI với 17 người tham gia - Ảnh 3.

Tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường xã: Vỹ Dạ, Thuận Hoá, An Cựu, Thuỷ Xuân, Phú Bài, Hương Thuỷ, Thanh Thuỷ có 4 người tham gia ứng cử gồm:

Danh sách ứng cử viên Quốc hội TP Huế Khóa XVI với 17 người tham gia - Ảnh 4.

Tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Phú Vinh, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng có 4 người tham gia ứng cử gồm:

Danh sách ứng cử viên Quốc hội TP Huế Khóa XVI với 17 người tham gia - Ảnh 5.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương
Tags

Bình Điền

Lê Hoài Trung

Lộc An

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại