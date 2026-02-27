Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, tại TP Huế có 4 đơn vị bầu cử với 17 người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI tại TP Huế để chọn ra 9 người đại diện cho cử tri TP Huế.

Tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường, xã: Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà, Quảng Điền, Đan Điền, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5 có 4 người tham gia ứng cử gồm:

Ông Lê Hoài Trung - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 4 TP Huế. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường, xã: Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hoá Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Thuận An có 5 người tham gia ứng cử gồm:

Tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường xã: Vỹ Dạ, Thuận Hoá, An Cựu, Thuỷ Xuân, Phú Bài, Hương Thuỷ, Thanh Thuỷ có 4 người tham gia ứng cử gồm:

Tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Phú Vinh, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng có 4 người tham gia ứng cử gồm: