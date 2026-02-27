Lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 có ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương - Phó Trưởng đoàn; ông Đoàn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; các thành viên, đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự hội nghị có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt Đoàn kiểm tra số 12, ông Đoàn Anh Dũng công bố các Quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, nội dung chương trình tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Phát biểu chỉ đạo và định hướng nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị quyết định thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương , do 22 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm Trưởng đoàn. Các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát không chỉ trong năm 2026 mà trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng đối với các đơn vị, địa bàn thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

Phát hiện cách làm đổi mới, sáng tạo để nhân rộng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là qua kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ thị của Bộ Chính trị theo nội dung đề ra, phát hiện cách làm đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện để nhân rộng; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với Trung ương, để có các giải pháp phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, trước hết là tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, sau buổi làm việc này, các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương theo nhiệm vụ được phân công, thống nhất kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc làm việc, đúng quy trình, quy định, đặc biệt không ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý, trên tinh thần làm đến nơi, đến chốn và hiệu quả đến cùng, quá trình phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, hoàn thiện báo cáo để Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông qua và báo cáo Bộ Chính trị đúng hạn.

Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp thu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị được phân công bám sát chương trình, kế hoạch giám sát, đề cương gợi ý Báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chủ động nghiên cứu, xây dựng, cung cấp các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan nội dung giám sát; tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ giám sát thực tế tại các đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương trong điều kiện thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều nhưng chất lượng, hiệu quả yêu cầu rất cao.