Danh sách hàng loạt công ty lớn ở Mỹ cắt giảm nhân sự: Google sa thải hàng trăm nhân viên, nhìn sang Apple, Sony, Telsa mà CHOÁNG!

Một loạt công ty trong các ngành công nghệ, truyền thông, tài chính và bán lẻ đã cắt giảm đáng kể nhân sự vào năm 2023. Những gã khổng lồ công nghệ như IBM, Google, Microsoft hay những gã khổng lồ tài chính như Goldman Sachs và các nhà sản xuất như Dow đều tuyên bố sa thải.

Nhưng năm nay - 2024, tình hình có vẻ ảm đạm hơn, làn sóng sa thải vẫn tiếp diễn dù bây giờ mới chỉ bước sang đầu tháng 5.

ResumeBuilder đã nói chuyện với khoảng 900 lãnh đạo tại các tổ chức có hơn 10 nhân viên. Một nửa số người được khảo sát đưa ra lý do lo ngại về suy thoái kinh tế . Một yếu tố quan trọng khác là trí tuệ nhân tạo. Nhiều công ty cho biết sẽ tiến hành sa thải khi thay thế nhân sự bằng AI.

Dưới đây là hàng chục công ty có kế hoạch cắt giảm việc làm hoặc đã tiến hành cắt giảm việc làm vào năm 2024.

1. Google sa thải thêm hàng trăm công nhân

Vào ngày 10 tháng 1, Google đã sa thải hàng trăm công nhân ở bộ phận kỹ thuật trung tâm và các thành viên của nhóm phần cứng - bao gồm cả những người đang làm việc trên trợ lý kích hoạt bằng giọng nói.

Trong email gửi tới một số nhân viên bị ảnh hưởng, công ty khuyến khích họ xem xét ứng tuyển vào các vị trí còn trống tại Google nếu họ muốn tiếp tục làm việc. Theo email, ngày 9 tháng 4 sẽ là ngày cuối cùng dành cho những người không thể đảm bảo được vị trí mới.

Gã khổng lồ công nghệ đã sa thải hàng nghìn người trong suốt năm 2023, bắt đầu bằng việc cắt giảm 6% lực lượng lao động toàn cầu (khoảng 12.000 người) vào tháng 1 năm ngoái.

2. Discord sa thải 170 nhân viên

Các nhân viên của Discord đã biết về việc sa thải trong một cuộc họp toàn thể và một bản kế hoạch do CEO Jason Citron gửi vào đầu tháng Giêng.

Citron cho biết: “Chúng tôi đã phát triển nhanh chóng và mở rộng lực lượng lao động của mình thậm chí còn nhanh hơn, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2020. Kết quả là chúng tôi đảm nhận nhiều dự án hơn và cách chúng tôi vận hành trở nên kém hiệu quả hơn”.

Vào tháng 8 năm 2023, Discord đã giảm 4% số lượng nhân viên. Theo CNBC, công ty được định giá 15 tỷ USD vào năm 2021.

3. Citi sẽ cắt giảm 20.000 nhân viên

Việc sa thải được công bố vào tháng 1 là một phần trong sáng kiến lớn hơn của Citigroup nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và có thể khiến công ty chỉ còn lại 180.000 nhân sự - không bao gồm các hoạt động ở Mexico.

Trong cuộc báo cáo thu nhập vào tháng đó, ngân hàng cho biết việc sa thải nhân viên có thể giúp công ty tiết kiệm tới 2,5 tỷ USD sau khi công ty phải trải qua một quý cuối cùng "rất đáng thất vọng" vào năm ngoái.

4. Twitch thuộc sở hữu của Amazon cũng tuyên bố cắt giảm việc làm

Twitch thông báo vào ngày 10 tháng 1 rằng, họ sẽ cắt giảm 500 việc làm, ảnh hưởng đến hơn 1/3 số nhân viên tại công ty. Giám đốc điều hành Dan Clancy đã thông báo về việc sa thải, nói với nhân viên rằng mặc dù công ty đã cố gắng cắt giảm chi phí nhưng hoạt động này “có ý nghĩa” lớn hơn mức cần thiết.

Clancy viết: “Như tất cả các bạn đã biết, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong năm qua để điều hành hoạt động kinh doanh bền vững nhất có thể. Thật không may, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để điều chỉnh quy mô công ty và tôi rất tiếc phải chia sẻ rằng chúng tôi đang thực hiện một bước đi đau đớn khi chỉ giảm hơn 500 nhân sự trên Twitch".

5. BlackRock đang có kế hoạch cắt giảm 3% nhân sự

Larry Fink, Giám đốc điều hành của BlackRock và Rob Kapito đã tuyên bố vào tháng 1 rằng, việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến khoảng 600 người trong lực lượng lao động khoảng 20.000 người của công ty.

Tuy nhiên, công ty có kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực khác để hỗ trợ tăng trưởng ở thị trường nước ngoài.

Lãnh đạo công ty cho biết: “Khi chúng tôi chuẩn bị cho năm 2024 và bối cảnh rất thú vị nhưng khác biệt rõ rệt, các doanh nghiệp đã phát triển kế hoạch phân bổ lại nguồn lực”.

6. Microsoft đang giảm 1.900 nhân sự tại Activision, Xbox và ZeniMax

Vào cuối tháng 1, gần ba tháng sau khi Microsoft mua lại công ty trò chơi điện tử Activision Blizzard, công ty này đã tuyên bố sa thải nhiều bộ phận. Việc sa thải chủ yếu ảnh hưởng đến nhân viên tại Activision Blizzard.

Giám đốc điều hành Microsoft Gaming Phil Spencer cho biết: “Khi chúng tôi tiến tới năm 2024, ban lãnh đạo của Microsoft Gaming và Activision Blizzard cam kết điều chỉnh chiến lược và kế hoạch thực hiện với cơ cấu chi phí bền vững để hỗ trợ toàn bộ hoạt động kinh doanh đang phát triển".

Việc cắt giảm diễn ra một năm sau khi gã khổng lồ công nghệ tuyên bố sẽ cắt giảm 10.000 nhân viên. Sau đó, họ đã cắt giảm thêm 1.000 vị trí trong các nhóm bán hàng và dịch vụ khách hàng vào tháng 7 năm 2023.

7. Zoom đang cắt giảm 150 việc làm

Mức cắt giảm mới nhất được công bố vào tháng 2 lên tới khoảng 2% lực lượng lao động của họ.

8. Sony sa thải 900 nhân sự

Việc cắt giảm tại Sony Interactive Entertainment đã ảnh hưởng đến đội ngũ sản xuất trò chơi của họ tại PlayStation Studios. Insomniac Games, công ty đã phát triển loạt trò chơi điện tử đình đám Người Nhện, cũng như Naughty Dog, nhà phát triển đằng sau trò chơi điện tử 'The Last of Us' hàng đầu của Sony đã bị cắt giảm, công ty đã thông báo vào ngày 27 tháng 2.

Theo đề xuất, toàn bộ studio của PlayStation ở London sẽ bị đóng cửa.

Ông Hermen Hulst, ông chủ của PlayStation Studios cho biết: “Việc cung cấp và duy trì trải nghiệm trực tuyến, xã hội – cho phép người chơi PlayStation khám phá thế giới theo những cách khác nhau, đòi hỏi một cách tiếp cận khác và các nguồn lực khác”.

Hulst nói thêm rằng một số trò chơi đang được phát triển sẽ phải dừng lại, mặc dù ông không nói rõ đó là trò chơi nào.

Đầu tháng 2, Sony cho biết họ không đạt được mục tiêu bán máy chơi game PlayStation 5. Báo cáo thu nhập đã khiến cổ phiếu sụt giảm và cổ phiếu của công ty mất khoảng 10 tỷ USD giá trị.

9. Bumble đang cắt giảm 30% lực lượng lao động

Vào ngày 27 tháng 2, công ty ứng dụng hẹn hò này đã thông báo rằng họ sẽ giảm nhân sự do “các ưu tiên chiến lược trong tương lai” cho hoạt động kinh doanh.

Một đại diện của Bumble nói với BI qua email rằng việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến khoảng 30% trong lực lượng lao động khoảng 1.200 người hoặc khoảng 350 vai trò.

Lidiane Jones, Giám đốc điều hành của Bumble Inc, cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện những việc quan trọng và mang tính quyết định để đảm bảo khách hàng vẫn là trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm khi khởi chạy lại ứng dụng Bumble, chuyển đổi tổ chức và đẩy nhanh lộ trình sản phẩm".

10. Apple sa thải hơn 600 nhân viên ở California

Apple đã cắt giảm hơn 600 nhân viên tại lực lượng lao động ở California. Việc cắt giảm diễn ra sau quyết định rút lui khỏi các dự án màn hình ô tô và đồng hồ thông minh của Apple.

Apple đã chính thức đóng cửa dự án xe điện kéo dài hàng thập kỷ vào tháng 2. Vào thời điểm đó, Bloomberg đưa tin, một số nhân viên sẽ chuyển sang sử dụng AI sáng tạo, nhưng những người khác sẽ bị sa thải.



Bloomberg lưu ý rằng việc sa thải có thể chưa được tính đến toàn bộ phạm vi cắt giảm nhân sự, vì Apple có nhân viên làm việc trong các dự án này ở các địa điểm khác.

11. Tesla đang sa thải hơn 10% lực lượng lao động

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, đã gửi một thông báo cho nhân viên vào lúc gần nửa đêm Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 ở California về kế hoạch cắt giảm hơn 10% lực lượng lao động toàn cầu của công ty.

Musk đã trích dẫn "sự trùng lặp về vai trò và chức năng công việc trong một số lĩnh vực nhất định" là lý do đằng sau việc cắt giảm. Vào ngày 29 tháng 4, Musk được cho là đã gửi một email nêu rõ sự cần thiết phải sa thải thêm nhân viên tại Tesla. Ông cũng thông báo về sự ra đi của 2 Giám đốc điều hành và nói rằng báo cáo của họ cũng sẽ được hủy bỏ. 6 Giám đốc điều hành nổi tiếng của Tesla đã rời công ty kể từ khi đợt sa thải bắt đầu vào tháng Tư.

12. Nike

Nike đã công bố kế hoạch cắt giảm chi phí trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào tháng 12 năm 2023, thảo luận về doanh số bán hàng tăng trưởng chậm. Cuộc gọi sau đó đã khiến cổ phiếu của Nike lao dốc.

Giám đốc tài chính của Nike, Matt Friend cho biết vào tháng 12: “Chúng tôi đang thấy những dấu hiệu cho thấy hành vi của người tiêu dùng thận trọng hơn trên toàn thế giới”.

13. Unity Software đang loại bỏ 25% lực lượng lao động

Reuters đưa tin vào tháng 1 rằng khoảng 1.800 việc làm tại công ty phần mềm trò chơi điện tử sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt sa thải được công bố.

14. eBay đang cắt giảm 1.000 việc làm

Ngày 23 tháng 1, Giám đốc điều hành Jamie Iannone nói với các nhân viên rằng việc eBay sa thải sẽ ảnh hưởng đến khoảng 9% lực lượng lao động của công ty. Iannone nói rằng việc sa thải là cần thiết vì "tổng số nhân viên và chi phí của công ty đã vượt quá mức tăng trưởng kinh doanh".

Công ty cũng có kế hoạch thu hẹp quy mô đối với các nhà thầu.

15. Salesforce đang cắt giảm 700 nhân viên

Salesforce đã công bố một đợt sa thải ảnh hưởng đến 1% lực lượng lao động toàn cầu của mình, The Journal đưa tin vào cuối tháng 1.

Việc cắt giảm diễn ra sau làn sóng cắt giảm tại gã khổng lồ đám mây vào năm ngoái. Vào năm 2023, công ty của Marc Benioff đã sa thải khoảng 10% tổng lực lượng lao động - tương đương khoảng 7.000 việc làm. Giám đốc điều hành cho biết công ty đã tuyển dụng quá mức trong thời kỳ đại dịch.

16. Flexport sa thải 15% nhân sự

Vào cuối tháng 1, công ty đã sa thải 15% tổng nhân viên, khoảng 400 người.

Động thái này được đưa ra sau khi người sáng lập và Giám đốc điều hành Flexport Ryan Petersen khởi xướng việc cắt giảm 20% lực lượng lao động ước tính khoảng 2.600 nhân viên vào tháng 10.

Flexport bắt đầu năm 2024 với thông báo rằng họ đã huy động được 260 triệu USD từ Shopify và đạt được "tiến bộ lớn trong việc đưa Flexport trở lại khả năng sinh lời".

17. iRobot đang sa thải khoảng 350 nhân viên

Công ty đứng sau Roomba Vacuum đã thông báo sa thải nhân viên vào cuối tháng 1, cùng thời điểm Amazon quyết định không thực hiện đề xuất mua lại công ty, Associated Press đưa tin.

18. UPS sẽ cắt giảm 12.000 việc làm vào năm 2024

Giám đốc điều hành UPS Carol Tomé cho biết trong cuộc họp báo thu nhập tháng 1 rằng việc sa thải UPS sẽ ảnh hưởng đến 14% trong số 85.000 nhà quản lý của công ty và có thể tiết kiệm cho công ty 1 tỷ USD vào năm 2024.

19. Paypal Alex Chriss tuyên bố sẽ sa thải 9% lực lượng lao động

Được công bố vào cuối tháng 1, đợt sa thải này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.500 nhân viên tại công ty.

“Chúng tôi đang làm điều này để điều chỉnh quy mô kinh doanh, cho phép chúng tôi di chuyển với tốc độ cần thiết để cung cấp cho khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng có lợi nhuận”, Giám đốc điều hành Alex Chriss viết trong một thông báo hồi tháng Giêng . “Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra và thúc đẩy tăng trưởng".

20. Okta đang cắt giảm khoảng 7% lực lượng lao động

Công ty quản lý truy cập kỹ thuật số đã công bố về “kế hoạch tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố cam kết của công ty về tăng trưởng có lợi nhuận” trong hồ sơ của SEC vào tháng Hai.

Việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến khoảng 400 nhân viên.

21. Snap đã công bố thêm nhiều đợt sa thải

Công ty đứng sau Snapchat đã thông báo vào tháng 2 rằng họ sẽ giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu, theo hồ sơ của SEC.

23. Estée Lauder cho biết sẽ sa thải tới 3.100 vị trí

Công ty mỹ phẩm này đã thông báo vào tháng 2 rằng họ sẽ cắt giảm 3% - 5% vai trò của mình như một phần của kế hoạch tái cơ cấu.

Estee Lauder được báo cáo đã tuyển dụng khoảng 62.000 nhân viên trên khắp thế giới tính đến ngày 30/6/2023.

24. DocuSign đang loại bỏ khoảng 6% lực lượng lao động

Công ty cho biết trong hồ sơ gửi SEC vào tháng 2 rằng, hầu hết các đợt cắt giảm sẽ diễn ra ở bộ phận bán hàng và tiếp thị.

25. Paramount Global đang sa thải 800 nhân viên

Vào tháng 2, Giám đốc điều hành Paramount Global Bob Bakish đã gửi một bản thông báo cho nhân viên rằng 800 việc làm - khoảng 3% lực lượng lao động của công ty đang bị cắt giảm.

26. Morgan Stanley đang cắt giảm hàng trăm nhân viên

Morgan Stanley đang sa thải hàng trăm nhân viên trong bộ phận quản lý tài sản, tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng 2, chiếm khoảng 1% nhân viên trong nhóm.

Bộ phận quản lý tài sản đã chứng kiến sự chậm lại trong những tháng gần đây, với tài sản ròng mới giảm khoảng 8% so với một năm trước. Việc sa thải đánh dấu bước đi quan trọng đầu tiên của Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm Ted Pick, người đã thay thế James Gorman vào ngày 1 tháng 1.

27. Cisco cắt giảm hơn 4.000 việc làm

Vào tháng 2, công ty mạng Cisco thông báo họ sẽ cắt giảm 5% lực lượng lao động, tương đương 4.000 việc làm, Bloomberg đưa tin.

Công ty cho biết họ đang tái cơ cấu sau khi chi tiêu cho công nghệ của doanh nghiệp trên toàn ngành giảm - điều mà các nhà điều hành cho biết họ dự kiến sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm nay.

28. Tập đoàn Expedia đang cắt giảm hơn 8% lực lượng lao động

Người phát ngôn của công ty chia sẻ, việc cắt giảm một phần trong quá trình đánh giá hoạt động tại Expedia Group dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 1.500 vị trí trong năm nay.

Một báo cáo từ GeekWire cho biết, bộ phận sản phẩm và công nghệ của công ty sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trích dẫn một bản ghi nhớ nội bộ mà CEO Peter Kern gửi cho nhân viên vào cuối tháng 2.

Người phát ngôn cho biết: “Mặc dù việc đánh giá này sẽ dẫn đến việc loại bỏ một số vai trò, nhưng nó cũng cho phép công ty đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược cốt lõi để phát triển”.

Họ nói thêm: “Việc tham vấn với đại diện nhân viên địa phương, nếu có, sẽ diễn ra trước khi đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào”.

29. Electronic Arts đang cắt giảm 5% lực lượng lao động

Electronic Arts đang sa thải khoảng 670 công nhân, tương đương 5% lực lượng lao động của mình, Bloomberg đưa tin vào cuối tháng Hai. Công ty trò chơi đã loại bỏ 2 trò chơi di động vào đầu tháng 2.

Giám đốc điều hành Andrew Wilson được cho là đã nói với các nhân viên rằng sẽ "từ bỏ việc phát triển IP được cấp phép trong tương lai mà chúng tôi không tin sẽ thành công trong ngành công nghiệp đang thay đổi".

Wilson cũng cho biết, cắt giảm là kết quả của việc thay đổi nhu cầu của khách hàng và tái tập trung vào công ty, Bloomberg đưa tin.

30. IBM cắt giảm nhân sự ở bộ phận tiếp thị và truyền thông

Giám đốc truyền thông của IBM, Jonathan Adashek, đã nói với nhân viên vào ngày 12 tháng 3 rằng họ sẽ cắt giảm nhân sự.

Người phát ngôn của IBM nói với Business Insider rằng việc cắt giảm diễn ra sau một hành động rộng hơn về lực lượng lao động mà công ty đã công bố trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào tháng 1.

IBM cũng đã nói về tác động của AI đối với lực lượng lao động của mình. Tháng 5 năm ngoái, Giám đốc điều hành IBM Arvind Krishna cho biết công ty dự kiến sẽ tạm dừng tuyển dụng những vị trí có thể được thay thế bởi AI, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nhân sự và các bộ phận không tiếp xúc với người tiêu dùng.

Krishna nói với Bloomberg vào thời điểm đó: “Tôi có thể dễ dàng thấy 30% trong số đó sẽ được thay thế bởi AI và tự động hóa trong khoảng thời gian 5 năm”.

31. Stellantis đang cắt giảm 400 việc làm

Vào ngày 22 tháng 3, chủ sở hữu của Jeep và Dodge tuyên bố sẽ sa thải nhân viên trong nhóm kỹ thuật, công nghệ và phần mềm trong nỗ lực cắt giảm chi phí.

Các nhân sự được biết rằng họ đã bị sa thải thông qua các cuộc gọi điện video sau khi công ty yêu cầu họ làm việc từ xa trong ngày.

32. Amazon đang sa thải hàng trăm người

Amazon đang cắt giảm hàng trăm việc làm từ Amazon Web Services. Bloomberg đưa tin, việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến nhân viên trong nhóm bán hàng và tiếp thị cũng như những người làm việc về công nghệ cho các cửa hàng bán lẻ của họ.

Người phát ngôn của Amazon cho biết: “Chúng tôi đã xác định được một số lĩnh vực mục tiêu của tổ chức cần sắp xếp hợp lý để tiếp tục tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực chiến lược quan trọng mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại tác động tối đa”.

Vào ngày 26 tháng 3, Amazon đã công bố một đợt cắt giảm việc làm sau khi công ty cho biết họ đang cắt giảm vài trăm việc làm tại các bộ phận Prime Video và MGM Studios vào đầu năm nay để tập trung lại vào các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn.

Việc cắt giảm năm nay diễn ra sau đợt sa thải nhân viên lớn nhất trong lịch sử công ty. Năm 2023, gã khổng lồ công nghệ đã sa thải 18.000 nhân sự.

33. Nhà phát hành Take-Two Interactive của Grand Theft Auto 6 đang cắt giảm 5% lực lượng lao động

Take-Two Interactive, công ty mẹ của Rockstar Games, cho biết vào ngày 16 tháng 4 rằng họ sẽ "loại bỏ một số dự án" và giảm lực lượng lao động khoảng 5%.

Động thái này - một phần của "chương trình giảm chi phí" lớn hơn - sẽ khiến nhà phát hành trò chơi điện tử phải trả tới 200 triệu USD. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31/12.

Tính đến tháng 3 năm 2023, công ty cho biết họ đã tuyển dụng khoảng 11.580 công nhân toàn thời gian.

34. Peloton đang cắt giảm 15% nhân sự

Giám đốc điều hành Peloton Barry McCarthy sẽ từ chức, công ty đã thông báo vào ngày 2 tháng 5. Cùng với sự ra đi của ông, công ty thể hình cũng đang sa thải khoảng 400 công nhân.

Peloton cho biết những thay đổi này dự kiến sẽ giảm chi phí hàng năm hơn 200 triệu USD vào cuối năm tài chính 2025 như một phần của kế hoạch tái cơ cấu lớn hơn.



Nguồn: BI